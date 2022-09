Paolo e Carlotta sono da ormai un anno alla ricerca di un appartamento in affitto a Milano e nonostante il lungo tempo speso, non riescono a trovare una casa in affitto a Milano.

La coppia è affetta da sindrome di down e sebbene ci siano i requisiti per essere inquilini modello avendo un lavoro permanente a tempo indeterminato, entrambi autonomi e comunque seguiti dall’Associazione Circolo Culturale giovanile di Porta Romana, alla quale verrebbe intestato l’affitto, continuano a riscontrare barriere sociali.

Paolo lavora in un noto fast food, Carlotta in una celebre agenzia per il lavoro.

Per chi vuole saperne di più su come aiutare Paole e Carlotta,…e non solo:

www.handicapcultura.it

