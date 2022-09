L’azienda biotecnologica Nuvaxovid ,dedicata allo sviluppo e commercializzazione di vaccini di nuova generazione per gravi malattie infettive, annuncia che il vaccino contro COVID-19 Nuvaxovid™ (NVX-CoV2373) ha ricevuto da parte dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), l’autorizzazione all’immissione in commercio estesa per la somministrazione come dose di richiamo omologa ed eterologa negli adulti a partire dai18 anni di età .

Abbiamo, il primo vaccino proteico adatto sia per l’uso come dose primaria che come richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario .

Informazioni su Nuvaxovid™ (NVX-CoV2373)

Nuvaxovid è un vaccino a base di proteine progettato a partire dalla sequenza genetica del primo ceppo di SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19. Il vaccino è stato creato utilizzando la tecnologia delle nanoparticelle ricombinanti di Novavax per generare l’antigene derivato dalla proteina spike (S) del coronavirus, ed è formulato con Matrix-M TM – l’adiuvante a base di saponina brevettato da Novavax – al fine di migliorare la risposta immunitaria e stimolare elevati livelli di anticorpi neutralizzanti. Nuvaxovid contiene un antigene proteico purificato e non può né replicarsi né causare il COVID-19.

Informazioni su Novavax

Novavax, Inc. è un’azienda biotecnologica che lavora sul miglioramento della salute a livello globale attraverso la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di vaccini innovativi, per prevenire gravi malattie infettive. La piattaforma tecnologica ricombinante sfrutta la potenza e la rapidità dell’ingegneria genetica per produrre in modo efficiente nanoparticelle altamente immunogeniche, concepite per soddisfare urgenti esigenze sanitarie globali.

Il vaccino Novavax COVID-19 ha ricevuto autorizzazione da più autorità di regolamentazione a livello globale, inclusi Stati Uniti, CE e Organizzazione mondiale della sanità. Il vaccino è attualmente in fase di revisione da parte di diverse autorità regolatorie in tutto il mondo, anche per l’estensione delle indicazioni e popolazioni . Oltre al suo vaccino contro il COVID-19, Novavax sta attualmente valutando sia un candidato vaccino contro l’influenza stagionale – che combina NVX-CoV2373 e NanoFlu*, il suo vaccino sperimentale quadrivalente contro l’influenza – in uno studio clinico di fase I/II, sia un vaccino basato sul ceppo Omicron (NVX-CoV2515) e un vaccino bivalente basato su Omicron/sul ceppo originale. Questi candidati vaccini incorporano l’adiuvante a base di saponina Matrix-M, brevettato da Novavax, al fine di migliorare la risposta immunitaria e stimolare elevati livelli di anticorpi neutralizzanti.

