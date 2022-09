Regione Lombardia e Arpa monitorano l’evoluzione dell’incendio di questa mattina a San Giuliano Milanese.

Per ora non ci sono dati allarmanti e il probabile arrivo di piogge, dovrebbe scongiurare il pericolo che la nuvola di fumo arrivi in altri Comuni.

L’incendio è iniziato nella ditta Tomolpack e si è esteso alle ditte vicine, tra cui la Nitrolchimica.

Sul posto sono intervenute 14 squadre dei Vigili del Fuoco.

Nell’incendio sono state coinvolte 6 persone di cui due sono state ricoverate. Un uomo è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. L’ altro dipendente è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale San Paolo di Milano

Vigili del Fuoco

