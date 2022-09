Fratelli di Crozza torna dal 23 settembre

Dopo il successo di ascolti registrato dall’ultima stagione (con picchi d’ascolto oltre 1,6 milioni di telespettatori e il 6,9% di share) e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera, MAURIZIO CROZZA è pronto a tornare con “FRATELLI DI CROZZA”, da venerdì 23 settembre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+.

In occasione del ritorno del suo one man show, l’artista genovese veste i panni di un nuovo esilarante personaggio, il premio Nobel Giorgio Parisi: “la fisica è una scienza esatta, ci insegna come risparmiare il gas cuocendo la pasta. Sull’Everest, per esempio, l’acqua bolle a 70,5 gradi quindi noi fisici consigliamo agli italiani di andare a cucinare i fusilli in Nepal. E’ un pò scomodo… in effetti mi hanno dato il Nobel per la fisica, ma per la pasta no…”

“FRATELLI DI CROZZA” sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

“Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.

