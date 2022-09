Uefa Champions League

Ecco le partite visibili su Sky e in streaming su Now per la Uefa Champions League

Sono quattro le squadre italiane che iniziano domani a giocare nella fase a gironi: Milan, Inter, Napoli e Juventus.

Partite

Martedì 6 settembre alle 21 inizia il Milan, in trasferta contro il Salisburgo (Sky Sport 253 e in streaming su NOW) e la Juventus, sempre in trasferta, con il Paris Saint Germain (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

Mercoledì 7 settembre sempre alle 21, si giocherà Inter-Bayern Monaco (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) e Napoli-Liverpool

Sky Sport

