Dal 26 settembre, alcuni cinema milanesi con ticket a 3 euro per nuovi titoli di qualità.

La rassegna tanto amata dal pubblico milanese conta nuovi, interessanti, titoli di qualità in programmazione presso Anteo Palazzo del Cinema, Citylife Anteo e Ariosto Anteo spazioCinema, al prezzo incredibile di € 3,00 .

Il lunedì – Ariosto Anteo SpazioCinema

Il martedì – Anteo Palazzo del Cinema

Il mercoledì – Citylife Anteo

Film presentati all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia79:

Don’t Worry Darling di Olivia Wilde, con Harry Styles, una casalinga inizia a sospettare che la compagnia del marito nasconda segreti inquietanti.

Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, con Elodie, il film segue le vicende di Rosa Di Fiore, la prima collaboratrice di giustizia appartenente alla cosiddetta “quarta mafia”.

Il signore delle formiche di Gianni Amelio, con Elio Germano e Luigi Lo Cascio, Il film è ispirato ad Aldo Braibanti, scrittore condannato nel ‘68 per plagio, imputazione dietro cui si celava un’accusa di omosessualità

Bones and All di Luca Guadagnino, con Taylor Russell e Timothée Chalamet, Leone d’argento a Venezia79 (2022), il film racconta la storia di un primo amore tra una giovane donna ai margini della società e un reietto vagabondo dall’animo combattivo.

Love life di Kōji Fukada, un ritratto femminile, una riflessione sull’imprevedibilità della vita che appassiona e commuove.

L’immensità di Emanuele Crialese, con Penélope Cruz, il ritratto di una famiglia italiana negli anni ’70 sul punto di rottura.

Siccità, di Paolo Virzì, con Silvio Orlando, Monica Bellucci e Valerio Mastandrea, Roma, non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini.

Tanti i film presentati all’ultima edizione del Festival di Cannes 2022:

Le buone stelle – Broker di Kore’eda Hirokazu, una storia incentrata sulle baby boxes, scatole in cui i genitori che non sono in grado di provvedere ai propri bambini rinunciano a loro in modo anonimo

Triangle of sadness di Ruben Östlund con Harris Dickinson e Charlbi Dean, Palma d’oro al 75º Festival di Cannes (2022), una tempesta inaspettata mette a rischio il comfort dei passeggeri di uno yatch di lusso.

Tori e Lokita di Luc Dardenne, un ragazzo e una ragazza si trovano in Belgio dopo esser scappati dall’Africa.

Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, la storia di due relazioni parallele che si trovano ad affrontare un periodo di difficoltà. Il film è stato premiato al Festival di Venezia.

Il vestito dell’Imperatrice, di Marie Kreutzer, l’Imperatrice d’Austria Elisabetta, nota ai più come Sissi, sta per compiere 40 anni e inizia a essere ossessionata dall’avanzare dell’età.

E tanti altri imperdibili titoli da scoprire scaricando il programma completo in allegato

