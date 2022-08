Stasera il Festival LGBTQI+ più grande d’Italia, il Padova Pride Village ospitarà l’attrice e cantante Violante Placido con lo spettacolo “Femmes Fatales”, nel quale l’attrice porterà in scena vite fuori dall’ordinario di donne che hanno travolto le loro vite attraverso l’arte..

Violante Placido sceglie come ispirazione delle icone artistiche significative ma soprattutto donne: Nico, Marianne Faithfull, Patty Pravo, Françoise Hardy, Yoko Ono donando al pubblico la eccezionalità del loro talento.

Marianne Faithfull, e’ e rimarrà il simbolo dell’epoca che creò il rock,

Nico, da musa di Wahrol a poetessa intimista e cantò Femmes Fatales”, per i Velvet Underground, Patty Pravo e Françoise Hardy, due volti dell’essere donna in musica, Yoko Ono, performer provocatoria: tutto spettacolarizzato dalla versatilità artistica di Violante Placido, attrice ma anche cantante, avvolta da proiezioni e accompagnata da una band d’eccezione composta da Dario Ciffo, Piero Monterisi e Sebastiano Forte,

Lascerà un segno sempre , coraggiosamente , rimanendo se stessa rievocando le emblematiche caratteristiche delle donne rappresentate.

Per narrare donne fuori da ogni schema ,Violante Placido porterà dieci brani simbolo di musica e parole

Ingresso 7 € dalle 19:30 alle 23:30, gratuito dalle 23:30 alle 02:00

Informazioni

Il Pride Village si trova all’interno del Polo Fieristico di Padova con accesso da via Rismondo, Ingresso M – Padiglione 8. Le aree parcheggio sono accessibili da via Rismondo (Porta L- Ingresso M). Inoltre, sono presenti diverse aree in via Goldoni, via Berlinguer e via Piccinato (strisce blu gratuite dalle 20.00 alle 8:00).

I ticket di accesso potranno sempre essere acquistati all’arrivo in Fiera, all’ingresso, il giorno stesso. Grazie alla collaborazione con Ticketmaster, sono disponibili anche in versione “prevendita saltafila” online.

https://www.padovapridevillage.it/

Leggi altri articoli di eventi su Dietro La Notizia