Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto il sold out di tutti i workshop e gli appuntamenti proposti, torna nel 2022 la seconda edizione di Storie ad Acquerello – Artefestival Bergamo che vede protagonista l’acquerello espresso attraverso l’illustrazione. La manifestazione, alla sua seconda edizione, è organizzata anche nel 2022 in collaborazione con I’Mm Spazio Cam – Associazione culturale di Bergamo dedicata all’arte e a corsi di vario genere – e Momarte, lo store online dedicato al mondo dell’arte – ed è aperto a tutti coloro che desiderano immergersi in questa preziosa arte: appassionati, dilettanti ed esperti, adulti e ragazzi dai 16 anni, conoscitori o fruitori, artisti o semplici curiosi.

Un Festival esteso dunque, dal profondo valore simbolico oltre che pratico, che offrirà anche nel 2022 suggestioni e punti di osservazione inediti su una disciplina artistica profondamente radicata nell’immaginario visivo.

Tra gli artisti che hanno aderito all’edizione 2022, molte conferme e nuovi autori: i premi Andersen Cristina Bellemo, Giovanni Manna, Sonia Maria Luce Possentini e poi Antonio Bonanno, Silvio Boselli, Alice Caldarella, Candia Castellani, Cecilia Cavallini, Laura Cortinovis, Marina Cremonini, Gianluca Garofalo, Margherita Leoni, Laura Manaresi, Gioia Marchegiani, Lorenzo Naia, Chiara Nasi, Eleonora Pace, Anna Paolini, Roberta Ranieri, Richolly Rosazza, Roberta Rossetti, Valentina Scagnolari, Daniel Torrent, Noemi Viola, Daniela Volpari e Ilaria Zanellato.

Sabato 24 e domenica 25 settembre si entra nel vivo della manifestazione, articolata in due giornate ricche di appuntamenti e un fitto programma di mostre, incontri, workshop e dimostrazioni.

Novità dell’edizione 2022 la giornata dedicata agli incontri con le scuole prevista venerdì 24 settembre e il firmacopie con gli autori (sabato 24 e domenica 25 settembre).

In mostra, le opere di Giovanni Manna e di Sonia Maria Luce Possentini, vincitori negli anni passati del premio Andersen, il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai migliori libri per ragazzi dell’annata editoriale, ai loro autori, illustratori ed editori. Ma non solo: in esposizione anche un’installazione speciale a cura di Laura Cortinovis e Barbara Ventura che realizzeranno un’opera su carta e acquerello, Michela Taeggi che si occuperà della narrazione fotografica e di Michele Agazzi, che si occuperà della sound experience. Presso SpazioCam sarà allestita anche una mostra collettiva con un’opera per ogni artista presente al Festival.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia