AriAnteo continua illuminare le serate milanesi offrendo al pubblico una programmazione en plein air ricca e diversificata.

A inaugurare la seconda parte di AriAnteo 2022 sarà l’evento speciale TOILET di e con Gabriele Pignotta il 5 agosto a Palazzo Reale che sarà presente in sala per interpretare il protagonista del film dal vivo in uno spettacolo che mescola cinema e teatro. Lo spettatore entrerà nella storia di Flavio Bretagna (Gabriele Pignotta) che il giorno in cui ha l’appuntamento di lavoro più importante della sua vita si trova rinchiuso nel bagno di una sperduta area di servizio e non ha proprio idea di dove si trovi. Fuori, la sua vita va avanti senza di lui: l’opportunità di lavoro che aspettava, il compleanno della figlia con la quale cerca di recuperare il rapporto… Il tempo passa ma la situazione non si sblocca. Riuscirà Flavio a non perdere tutto?

Il programma

La seconda parte di programmazione è ricca di anteprime, prime visioni e di anticipazioni del Festival di Venezia 2022 oltre ai titoli di qualità italiani e stranieri da recuperare o da rivedere,.

IN ANTEPRIMA

Tra pochissimo torneranno sullo schermo gli spassosissimi personaggi tozzi molto, molto gialli e amati da tutti: Minions 2 – come Gru diventa cattivissimo di Kyle Balda; Fire of love di Sara Dosa, il documentario sulla storia di due scienziati che hanno dedicato la vita a scoprire i misteri dei vulcani. Tuesday club – Il talismano della felicità di Annika Appelin che vede la protagonista una donna decide di dedicare più tempo per se stessa e la sua passione in cucina, dopo aver scoperto il tradimento di suo marito. Giorni d’estate di Jessica Swale che racconta la storia di Alice (Gemma Arterton), una scrittrice indipendente ed esperta di folklore; il thriller francese di Dominik Moll La nuit du 12, che racconta la storia di un investigatore che cerca di risolvere il mistero dietro l’omicidio di Clara; Rumba therapy di Franck Dubosc, la storia di un padre che farà di tutto per riconquistare sua figlia … perfino imparare a ballare; Brian and Charles di Jim Archer sull’amicizia tra un uomo di nome Brian e il suo robot da compagnia; Un’ombra sulla verità dove Philippe Le Guay racconta le vicende di Simon ed Hélène che vendono una cantina nel palazzo in cui abitano. La acquisterà un uomo misterioso che sconvolgerà pian piano la vita della coppia. Maigret e la giovane morta di Patrice Leconte con Gérard Depardieu; Il pataffio di Francesco Lagi, la commedia con Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea e l’atteso Bullet Train di David Leitch con Brad Pitt, film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti.

Tra le prime visioni Il signore delle formiche di Gianni Amelio, il film che si ispira alla storia di Aldo Braibanti, uno scrittore italiano omosessuale che nel 1968 è stato prima accusato e in seguito condannato per plagio. Il film è in concorso alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia come Love life di Kōji Fukada un delicato ritratto femminile dal Giappone. Ci sarà poi Crimes of the future di David Cronenberg con Kristen Stewart, Viggo Mortensen e Léa Seydoux, in concorso al Festival di Cannes; 200 metri di Ameen Nayfeh, il film racconta la storia di Mustafa e sua moglie Salwa che provengono da due paesi palestinesi distanti solo duecento metri, ma separati dal muro; Rimini di Ulrich Seidl dove due fratelli si riuniscono per la morte della madre. Si ridivideranno ma il passato li raggiungerà. E infine il documentario Las Leonas di Isabel Achaval e Chiara Bondì con Nanni Moretti che presenteranno il film presso Arianteo Palazzo Reale il 10 settembre, che racconta di un gruppo di donne immigrate legate dalla passione per il calcio.

Molti i titoli italiani in programmazione, gli splendidi Nostalgia di Mario Martone e Esterno Notte (Parte Prima e Parte Seconda) di Marco Bellocchio.

Ariaferma di Leonardo di Costanzo, David di Dontello 2022 a Silvio Orlando come miglior attore protagonista; È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino, pluripremiato ai David di Donatello 2022; Tre piani di e con Nanni Moretti e Margherita Buy, Freaks Out di Gabriele Mainetti che ha ottenuto sei premi David di Donatello 2022 ed Ennio di Giuseppe Tornatore, sull’immensa figura del Maestro Ennio Morricone, vincitore del David di Donatello 2022 come miglior film documentario.

Tanti i film europei in programmazione in particolar modo quelli spagnoli e francesi: Il capo perfetto di Fernando León de Aranoa, Madres Paralelas di Pedro Almodóvar, Tra due mondi di Emmanuel Carrère, Tromperie di Arnaud Desplechin, Titane di Julia Ducournau, vincitore della Palma d’oro al 74º Festival di Cannes e molti altri.

Non mancheranno anche film molto apprezzati dal pubblico come House of Gucci di Ridley Scott che segue la storia della famiglia Gucci; Top Gun: Maverik di Joseph Kosinski, il sequel dello storico Top Gun del 1986, interpretato ancora una volta dall’intramontabile Tom Cruise; Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson che racconta la storia di Alana Kane e Gary Valentine, che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley del 1973; Elvis di Baz Luhrmann che esplora la vita e la musica di Elvis Presley, divinità del rock and roll e tanti altri grandi titoli da recuperare o rivedere sotto il cielo di Milano.

Nel palinsesto estivo di Arianteo non possono mancare eventi speciali con ospiti in sala, tra i quali:

Giovedì 25 agosto alle ore 20.30, in Arianteo Palazzo Reale, il regista Leonardo Di Costanzo presenta Ariaferma al pubblico in sala.

Lunedì 29 agosto alle ore 20.30, in Arianteo Palazzo Reale, il regista Ivan Cotroneo e gli attori Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi presentano il film Quattordici giorni al pubblico di AriAnteo.

Domenica 4 settembre alle ore 20.30 presso Arianteo Incoronata spazio all’arte Great men in versione originale sottotitolata di Emily Renèe – un film sperimentale a cura della Pinacoteca di Brera – con la regia di Fabio Cherstich un film sperimentale a cura della Pinacoteca di Brera.

Lunedì 5 settembre alle ore 19.30 torna DIRITTI … AL CINEMA! con presentazione e dibattito a cura della Rete per i Diritti di Milano. L’incontro, intitolato Musica e Diritti, vede la partecipazione di Eugenio Finardi e Claudio Trotta. Segue proiezione del film Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels.

Il 17 settembre a Palazzo Reale in collaborazione con LIRIKS 2022 ancora arte con Alik il cavaliere – l’universo verde di Nino Cannatà, prima del film interverranno Fania Calvalierie, Elena Pontiggia, Domenico Piraina, Roberto Andreoni, Nino Cannatà.

Biglietti

Intero / € 7,50

Ridotto / € 5,50

Ridotto Amici del Cinema / € 4,50

Tessera abbonamento a 10 spettacoli / € 39

Concerto + proiezione film / € 9

Solo concerto / € 5

Biglietti acquistabili preferibilmente online o presso le casse del cinema e delle arene.

IN CASO DI PIOGGIA: In caso di pioggia in concomitanza con l’inizio della proiezione o entro la prima metà del film, il biglietto di ingresso acquistato sarà valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo o Anteo nella città.

Informazioni sulle arene

AriAnteo Chiostro dell’Incoronata

A partire da mercoledì 15 giugno

Ingresso da via Milazzo

Doppio schermo

Dimensioni schermo: 11,50 x 4,80 m

Sistema di proiezione: digitale 4k

Audio: stereo in cuffia wireless

AriAnteo Palazzo Reale

A partire da sabato 18 giugno

Ingresso da Piazza del Duomo

Uno schermo

Dimensioni schermo: 11,50 x 4,80 m

Sistema di proiezione: digitale 2k

