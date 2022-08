Easyjet, condannata per volo cancellato causa sciopero Enav ,rotta Milano Cagliari

Il volo Milano Cagliari, del 26 luglio 2021, cancellato dalla compagnia aerea Easyjet per sciopero del personale Enav, non erogò una adeguata assistenza ad una passeggera, che dovette comprarsi a proprie spese un volo alternativo per raggiungere la meta desiderata.

Il caso sul volo cancellato EJU2881 è stato risolto dal Giudice di Pace di Cagliari, che, recentemente, ha condannato la compagnia aerea al pagamento di 190 euro nei confronti della passeggera, nativa di Cagliari, che dovette sborsare la suddetta somma per il volo alternativo alla cancellazione per sciopero.

«Il Giudice di Pace di Cagliari – commentano da Italia Rimborso, che ha difeso la passeggera aerea – , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri anche per voli cancellati per sciopero. La compagnia aerea, infatti, anche in circostanze eccezionali, come quella dello sciopero, deve fornire assistenza ai passeggeri ed il diritto a rimborso o all’imbarco su volo alternativo».

