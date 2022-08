Italia, rischio bollette raddoppiate in inverno: la situazione

Le famiglie italiane non stanno attraversando un periodo positivo, per via dell’attuale situazione geopolitica europea e mondiale, causata dal conflitto tra Russia e Ucraina.

Tutti noi conosciamo oramai le conseguenze a livello economico di questa guerra, con i prezzi degli alimenti e dell’energia che sono letteralmente schizzati alle stelle, con rincari da record.

Ebbene, la situazione nell’immediato futuro non è destinata a migliorare, tutt’altro: gli esperti prevedono infatti un’ulteriore crescita dei prezzi per questo inverno, specialmente per quel che riguarda gli importi in bolletta destinati a raddoppiare.

Rincari: le previsioni per la stagione invernale

I nuclei familiari italiani si apprestano a dover affrontare un ulteriore aumento del prezzo di alcune delle materie prime più importanti. In questa lista spicca in cima alla classifica il gas, che in base alle previsioni per questo inverno dovrebbe arrivare ad un costo di circa 4 mila dollari per 1.000 metri cubi.

In altre parole, l’aumento potenzialmente registrabile questo inverno sarà pari al 60%, e si tratta ovviamente di una pessima notizia per le famiglie della Penisola. Il motivo è semplice da spiegare: il conflitto tra Russia e Ucraina non accenna a proporre soluzioni positive nel breve-medio termine, e oramai l’inverno è quasi ad un passo, considerando che l’estate si appresta a finire.

Di conseguenza, gli italiani dovranno mettere in preventivo ulteriori tagli alle spese, per poter far fronte al nuovo aumento dei prezzi. Si stima, infatti, che nel complesso le famiglie della Penisola registreranno una spesa extra fino a 700 euro circa tra rincari e bollette. Nel prossimo paragrafo, dunque, vedremo insieme come tagliare i costi in bolletta così da snellire le spese, riducendo gli sprechi e i consumi.

Come tagliare i costi in bolletta in vista dell’inverno

Ci sono alcuni consigli relativamente semplici da seguire per non incorrere in sprechi e, di conseguenza, in una spesa energetica superiore al necessario. Il primo suggerimento riguarda la manutenzione della caldaia, indispensabile per poter contare su un impianto funzionante e dunque in grado di annullare qualsiasi potenziale spreco.

In secondo luogo, c’è un’altra opzione valida che conviene tenere in considerazione: consultare il mercato libero e scegliere il fornitore di luce e gas che presenta la soluzione più adatta alle proprie abitudini di consumo, così da poter risparmiare a monte senza rinunciare ai comfort indispensabili per vivere bene in casa.

Un altro consiglio prezioso è isolare bene la casa, ricorrendo a soluzioni come il cappotto termico e gli infissi termoisolanti, dato che sono indispensabili per evitare le fughe di calore verso l’esterno, così da risparmiare ulteriormente in bolletta.

Inoltre, si suggerisce di fare attenzione anche ai consumi elettrici, che incidono parecchio nel totale dei costi da affrontare ogni mese. Qui si consiglia di sostituire le vecchie lampadine con le luci LED, visto che consumano meno energia. Poi, bisogna fare attenzione alla classe energetica degli elettrodomestici e optare per modelli progettati per favorire il risparmio energetico.

Infine, è opportuno ricorrere ad alcuni ritrovati tecnologici di ultima generazione, come il termostato WiFi e le altre soluzioni appartenenti alla domotica e alla smart home.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia