ITA Airways ed Eni insieme per la Sostenibilità Aeronautica

ITA Airways ed Eni,avviano il progetto pilota di co-innovazione con percorsi di formazione tesi a sviluppare l’approccio innovativo, accrescendo le

competenze dei dipendenti e avviando iniziative per la gestione di progetti sui temi di economia circolare e di decarbonizzazione.

Il progetto è nato in seguito all’avvio della produzione Eni di carburanti sostenibili per l’aviazione, che rappresentano nel breve e medio termine uno strumento per contribuire significativamente alla decarbonizzazione del trasporto aereo; ITA Airways è stata la prima compagnia aerea ad utilizzarli in Italia.

Proprio in quest’ottica, nelle settimane precedenti, ITA Airways ha lanciato un progetto speciale, “ITA Airways calls 4 ideas”, indirizzato a tutti i dipendenti per raccogliere le idee volte a rendere il più possibile concreti temi di elevata importanza come quello della sostenibilità ambientale.

Gen.Francesco Presicce – Chief Technology Officer di ITA Airways – ha dichiarato: “l’innovazione è il driver fondamentale delle sfide che le aziende devono affrontare. Questo progetto, unico nel suo genere, è rivolto alle persone della nostra azienda. L’innovazione è soprattutto un elemento culturale ed è per questo che ITA Airways si concentra sulle risorse umane. Sostenibilità e Innovazione sono punti fondamentali del nostro piano e con questa partnership continuiamo nel percorso di decarbonizzazione.”

