ECOdolomites 2022 all’insegna del green & safe

Mobilità dolce, ma rigorosa. È questo lo spirito della tredicesima edizione dell’ormai celebre e accreditato mountain rally per veicoli non inquinanti, tra le vette Unesco. Mentre si stanno definendo gli ultimi dettagli del programma e dell’itinerario della duegiorni di turismo responsabile, in tutti i sensi, al centro della manifestazione -che per la prima volta sposta partenza e traguardo da Ortisei al capoluogo altoatesino BOLZANO – è la sicurezza.

Nella seconda settimana di settembre torna ECOdolomites, la kermesse per una mobilità e un turismo sostenibili, che promuove tra le montagne sotto tutela Unesco un futuro sempre più elettrico. E porta con sé una nuova location e soprattutto nuovi intenti.

La tredicesima edizione dell’ormai noto e-trophy per veicoli non inquinanti, in programma venerdì 9 e sabato 10 settembre (con una prima possibilità di registrarsi giovedì 8), non solo prevede, per la prima volta, partenza e arrivo a Bolzano, ma alza l’asticella dei suoi obiettivi eco-consapevoli. Ovvero, si spinge oltre nell’interpretazione del termine consapevoli: ora che il concetto di mobilità dolce si sta diffondendo sempre più, occorre essere responsabili a 360°. Ecco allora che il nuovo motto di ECOdolomites è green & safe.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia