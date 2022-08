Grande atletica leggera su Sky con la “Wanda Diamond League”, la manifestazione di atletica più importante a livello mondiale.

Venerdì 26 agosto, appuntamento con l’undicesima tappa, denominata “Athletissima”, in programma allo stadio de La Pontaise di Losanna, in Svizzera

Sky trasmetterà in diretta il meeting elvetico a partire dalle ore 20 su Sky Sport Action e in streaming su NOW.

Tanti i grandi interpreti dell’atletica mondiale presenti in Svizzera, anche quattro italiani: Gianmarco Tamberi, che torna in pista nel salto in alto fresco del titolo europeo conquistato recentemente a Monaco di Baviera e che ritroverà in gara l’amico e rivale qatariota Mutaz Essa Barshim, con il quale ha condiviso il podio più alto alle Olimpiadi di Tokyo; Osama Zoghlami, bronzo agli Europei sui 3000 siepi, che su questa distanza se la vedrà con avversari di alto livello come il marocchino campione olimpico e mondiale Soufiane El Bakkali, gli etiopi Getnet Wale e Hailemaiyan Amare e lo spagnolo Daniel Arce, quarto a Monaco; Nicholas “Nick” Ponzio nel lancio del peso troverà i primi tre del mondiale di Eugene, gli americani Ryan Crouser, Joe Kovacs e Josh Awotunde, senza dimenticare il croato Filip Mihaljevic e il serbo Armin Sinancevic, rispettivamente oro e argento agli Europei; nell’asta femminile gara contro tante medagliate per la primatista italiana Roberta Bruni, che si troverà di fronte le prime tre di Monaco, la finlandese Wilma Murto, la greca Aikaterini Stefanidi e la slovena Tina Sutej, ma anche l’australiana Nina Kennedy, bronzo ai mondiali.

Tra le gare più attese, quelle della velocità, con i migliori interpreti al via nei 100 donne e nei 200 uomini; nella prima, supersfida tra le giamaicane Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson e Elaine Thompson-Herah e le americane Twanisha Terry, Jessica Davis e Aleia Hobbs; sulla doppia distanza, ma in campo maschile, spettacolo garantito con il tiro statunitense Noah Lyles, Erriyon Knighton e Michael Norman.

Altri articoli di Sport su Dietro la Notizia