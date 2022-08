ELSINORE FILM WILDSIDE & TENDERSTORIES in collaborazione con CHARADES e I WONDER PICTURES sono lieti di annunciare che Amanda, originale opera prima della giovane regista Carolina Cavalli, sarà presentato in anteprima internazionale alla 47a edizione del Toronto International Film Festival 2022 (8-18 settembre) all’interno della sezione Contemporary World Cinema e colgono l’occasione per rilasciare l’inedito poster italiano del film.

Come già annunciato, Amanda sarà prima presentato in concorso nella Sezione Orizzonti Extra della 79a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 Agosto-10 Settembre 2022).

Amanda è l’unico film italiano a partecipare contemporaneamente nel 2022 a questi due importantissimi Festival cinematografici.

Da che si ricorda Amanda, 24 anni, non ha mai avuto amici. È la cosa che desidera di più. Quando scopre che da neonate lei e Rebecca passavano un sacco di tempo insieme, Amanda sceglie la sua nuova missione: convincerla che sono ancora migliori amiche.

Prodotto da Annamaria Morelli e Antonio Celsi per Elsinore Film, Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, Moreno Zani e Malcom Pagani per Tenderstories.

Il film è stato realizzato con il sostegno dei contributi selettivi del MIC, fondo allo sviluppo del FCTP e quello alla produzione del POR FESR 2014-2020 della Regione Piemonte

Uscita nei cinema il 13 Ottobre 2022



