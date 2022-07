SANREMO 2023

DRUSILLA FOER A R101:

“AMADEUS E’ UN GENIO. MORANDI E’ UNO DEGLI UOMINI PIU’ LIBERI CHE IO ABBIA CONOSCIUTO”

Drusilla Foer, ospite come tutte le settimane di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, ha così commentato la scelta di Amadeus di farsi affiancare da Gianni Morandi in veste di co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo: “Il direttore artistico di Sanremo è un vero genio perché ha dei guizzi di intuizione che sono guizzi molto ragionevoli, e la ragionevolezza è premiante per una cosa come Sanremo. In fondo Morandi ha condotto alcuni Sanremo, è una persona brillante, piace ai giovani, rappresenta un tipo di musica e di cultura italiana che va onorata e poi è un personaggio brillante, sa muoversi sul palco, è un uomo libero, ha una testa libera, è uno degli uomini più liberi che io abbia conosciuto.”

Bravo Amadeus che ci ha messo dentro anche la Ferragni che rappresenta qualcosa per molte persone.

Bisogna smuovere le acque con ragionevolezza. Io sono molto contenta”.

