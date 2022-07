M’Illumino di Teatro a Garbatella è un progetto di 369gradi, direzione artistica Valeria Orani, curato e organizzato da Alessia Esposito colletivo radioghetto

Appuntamento il 1 agosto alle ore 19:00 con la compagnia Bartolini/Baronio che aprirà la rassegna con REDREADING #PIATTI FORTI un incontro tra libri, musica e cibo. I ristoratori e i piccoli commercianti della Garbatella sono protagonisti in questo viaggio alla scoperta dei sapori della tradizione. Come guida, il duo artistico formato da Tamara Bartolini e Michele Baronio, in un succulento viaggio tra ricette di lotta e passione ispirate alle avventure erotiche di Isabelle Allende, alle divagazioni di Pablo Neruda, dalle ricette rivoluzionarie di Nadine, la cuoca di Buenaventura Durruti partigiana durante la guerra di Spagna, ai vignaioli dell’ultima generazione.

E’ dedicato ai più piccoli BOXES, il secondo evento in programma il 2 agosto dalle 19:00 alle 21:30 . Boxes è un’opera di teatro visuale, un’installazione composta di scatole al cui interno sono racchiuse micro-performance e giochi interattivi fruibili da uno spettatore per volta. L’installazione interattiva per bambini e adulti usa elementi naturali e giochi di luce per creare meraviglie ed è creata dalle Unterwasser, collettivo al femminile che con i suoi spettacoli di ombre e di marionette ha girato il mondo.

In occasione dei 100 anni dalla pubblicazione de L’Ulisse di James Joyce, Cristina Donadio e Maurizio Capone portano in scena il 3 agosto alle ore 19:00 DUETT FOR JJ. Capone e Donadio costruiscono un intenso dialogo fra voce e percussioni ripercorrendo le pagine astronomiche del romanzo in omaggio all’astrofisica Margherita Hack di cui quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita.

Musica dal vivo il 4 agosto alle 19:00 con Leo Pari in STELLE FOREVER, un omaggio all’universo femminile, così immenso e misterioso, in dieci piccoli acquerelli pop in una veste acustica unica, con solamente voce, chitarra e tastiera.

NONSO E NONSA della compagnia Unterwasser è uno spettacolo per bambini i cui protagonisti sono due personaggi teneri e buffi alle prese con problemi e conflitti semplici o insormontabili, che vivono in un mondo di oggetti antichi e cercano di capire come funziona l’esistenza. Brevi quadri poetici in cui ridere di una comicità delicata, tipica dei film muti di inizio ‘900. In programma il 5 agosto alle ore 19:00 .

Sette ragazze di tredici anni, sette scene e sette monologhi fanno da cornice tematica a un dramma in cui l’unica costante l’inaffidabilità delle giovani quando si tratta di ricordi e dichiarazioni. COME TUTTE LE RAGAZZE LIBERE (6 agosto ore 19:00) , diretto da Paola Rota, è una commedia sulla necessità di andarsene via per poter realizzare pienamente la propria sessualità, per essere in grado di prendere decisioni sul proprio corpo e sulla propria vita.

La rassegna si chiude il 7 agosto alle ore 19:00 con RADIO GHETTO uno spettacolo che riporta sulla scena l’esperienza della radio partecipata vissuta dai volontari all’interno dei ghetti dei braccianti agricoli del foggiano durante i mesi estivi. Lo spettacolo apre un dialogo tra racconto e tracce audio diventando esplorazione sonora; un modo per “performare l’archivio” raccolto in anni di presenza nei ghetti, fatto di schegge, di storie, conversazioni, rumori ambientali, musiche.

Tutte le attività sono a titolo gratuito per un numero limitato di spettatori.

Info e prenotazione obbligatoria a: prenota369@gmail.com

www.369gradi.it cell 3315881836

Location : Lotto 29, Via Giovanni de’ Marignolli 10 – 00154 | dal 1 al 7 agosto

Grazie a Enoteca La Mescita, Macelleria Squarcia, Alimentari Bellò e a tutti gli abitanti del quartiere.

Con il patrocinio di Municipio VIII

In collaborazione con ATER Roma e Eco Di Fata

