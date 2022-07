Domani, martedì 19 luglio, alle ore 11 presso Cascina Merlata Spazio Vivo, via Pier Paolo Pasolini 3 a Milano, si svolgerà la dimostrazione su strada del droide a guida autonoma per le consegne dell’ultimo miglio.

Per la prima volta in un contesto pubblico cittadino, si muoverà nel distretto interagendo con una moltitudine di soggetti e in situazioni eterogenee e non predefinite, per svolgere i compiti di volta in volta assegnati.

L’autorizzazione alla sperimentazione in ambito urbano è il risultato della collaborazione tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e il Comune di Milano.

