Antigone’s pride – performing society: al via da Lecce il nuovo progetto internazionale di Astràgali Teatro selezionato dal programma “creative europe” che coinvolgerà anche Spagna, Polonia e Grecia.

Da luglio 2022 a dicembre 2023 una fitta serie di appuntamenti per creare modelli innovativi nel campo delle arti performative, basati sulla sostenibilità ambientale e interculturale e sulla co-creazione tra artisti, migranti, ingegneri dell’innovazione.

Durante tre “eco-arts residences”, ospitate in parchi naturali, si lavorerà, anche con l’utilizzo di tecnologie di realtà aumentata e virtuale, al nuovo spettacolo internazionale multilingue “antigone’s cantica”.

Il cuore di “Antigone’s Pride – Performing Society” saranno le Eco-Arts Residences tematiche, ospitate in tre parchi naturali in Spagna (Parco Naturale di Peguerinos), Italia (Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio di Lecce) e Polonia (Foresta e Parco naturale di Brzezinka) che svilupperanno un’ipotesi di ecologia teatrale connessa alla ricerca e alla sperimentazione di nuove forme di performance site-specific nella natura e che porteranno alla realizzazione dello spettacolo internazionale multilingue “Antigone’s Cantica” con l’utilizzo di tecnologie di realtà aumentata e virtuale.

ASTRÀGALI TEATRO

La compagnia Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, formare attori e dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche. Riconosciuta dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d’innovazione, dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco ed è membro dell’Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo.

