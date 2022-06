Venerdì 3 giugno al Museo Castromediano di Lecce prende il via l’evento finale di UnderwaterMuse (Immersive Underwater Museum experience for a wider inclusion), progetto approvato e finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera – Interreg Italia-Croazia 2014/2020, realizzato da ERPAC FVG – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (capofila), in partnership con Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Università Ca’ Foscari Venezia, Ente Pubblico RERA S.D. per il coordinamento e lo sviluppo della contea di Spalato e Dalmazia e Comune di Kaštela.

Dal 2019, il progetto coordinato da Rita Auriemma (docente di Archeologia Subacquea dell’Università del Salento) si occupa della promozione e della valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo sulle due sponde dell’Adriatico (Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Croazia), attraverso la progettazione di parchi/sentieri archeologici sommersi, la creazione di soluzioni digitali innovative per la loro fruizione e l’uso narrativo e comunicativo della realtà virtuale e aumentata e di altri strumenti multimediali.

Fino a domenica 5 giugno saranno illustrati i risultati finali del progetto, si terrà il convegno “Stati generali della gestione dal basso del patrimonio subacqueo”, con la partecipazione di docenti universitari, addetti ai lavori, rappresentanti istituzionali da tutto il bacino del Mediterraneo, sarà inaugurata la mostra nata da un contest fotografico e sarà possibile provare l’esplorazione immersiva con visori 3D di relitti e reperti.

Sabato 4 nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, i convegnisti saranno coinvolti, inoltre, in una visita snorkeling. L’evento è organizzato – con la segreteria scientifica di Antonella Antonazzo, Luigi Coluccia e Claudia Pizzinato – da Regione Puglia ed ERPAC FVG con Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Poli BiblioMuseali di Puglia, Museo Castromediano, ESAC – Euromediterranean Seascapes Archaeology Center, Università del Salento, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università di Foggia in collaborazione con Area Marina Protetta e Comune di Porto Cesareo, Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo onlus con il sostegno di Quarta Caffè.

L’ingresso è gratuito tramite registrazione al form bit.ly/UnderwaterMuse_Form ma sarà possibile seguire gli interventi in diretta sulle pagine facebook ESACpuglia e ArcheoSubUniSalento.

Info e programma www.italy-croatia.eu/web/underwatermuse

