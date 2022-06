Ultimo appuntamento con Le Milanesi – le Sciure, gagarelle e…ariose, dal 17 al 19 giugno 2022 presso La Cavallerizza del Teatro Litta, troveremo Monica Faggiani e Valentina Ferrari in “UNA FAVOLA SULLE PUNTE – Carla Fracci”.

C’era una volta Carolina Fracci che, proprio come Cenerentola, quando è ammessa nella prestigiosa scuola di ballo della Scala, sopporta a testa alta le prese in giro di chi si divertiva a storpiare il suo nome in Carla Stracci e con tenacia, determinazione e tanto talento diventa una star internazionale applaudita in tutti i più importanti teatri, ma anche nei tendoni, nelle piazze nelle chiese.

Carla Fracci interpreta i più grandi balletti della tradizione classica, volando sulle sue leggendarie punte e si lancia con coraggio anche nel repertorio contemporaneo, difende i diritti degli artisti ed è amata non solo dal pubblico, ma anche da poeti come Montale o Eduardo e registi come Visconti, Fellini e Bolognini.

La Carla sapeva che indossare quei vaporosi tutù era il premio per la fatica, il sudore e le ore e ore che passava, disciplinatamente, in sala prove a ripetere quel passo, a migliorare quell’arabesque, a provare ancora una volta quella variazione.

E la favola della Carla, lo spinazitt con la schiena dritta e i capelli raccolti in una stretta crocchia, comincia così: davanti alla Scala, alla fermata del tram 1 guidato dal suo papà Luigi.

MTM La Cavallerizza – dal 17 al 19 giugno 2022

Una favola sulle punte – Carla Fracci

Le Milanesi – Sciure, gagarelle e…ariose – dedicato a Fabrizio Crivelli

a cura di Valeria Cavalli

con Monica Faggiani e Valentina Ferrari

voce e chitarra: Lorenzo Castelluccio

pianoforte e tastiere: Carlo Zerri

www.mtmteatro.it

