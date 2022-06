Luce Social Club: gli ospiti della nuova puntata

Venerdì 24 giugno in programma una nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

VALERIO LUNDINI

La nuova puntata si apre con il comico e autore televisivo VALERIO LUNDINI. Artista eclettico, di difficile definizione, personalità incontenibile, debutta nel mondo dello spettacolo dapprima come illustratore e musicista. Ospite a Luce Social Club, Lundini presenta il prossimo tour estivo in giro per l’Italia dal prossimo 8 luglio, insieme alla sua band “I Vazzanikki”.

GIANNI BISMARK

Ospite musicale della serata è il rapper romano GIANNI BISMARK, che presenta live il suo quarto album “Bravi ragazzi”, in cui figurano numerose collaborazioni tra cui Franco 126, Gemitaiz, Ketama, Psicologi, Jake la Furia e Speranza.

GIORGIA SOLERI

Chiude la puntata l’influencer, attivista e modella GIORGIA SOLERI che presenta il suo primo libro “La signorina Nessuno”, edito da Vallardi: una raccolta poetica alla riscoperta di sé e dei legami tra esseri umani. Al suo debutto nell’editoria, la giovane scrittrice esplora, con la poesia, la prosa e le illustrazioni, la fatica di vivere entro i confini del proprio corpo, le battaglie di tutti i giorni, la perdita e il dolore.

Ad arricchire la serata una clip dedicata alla Mostra On Fire, la prima interamente dedicata all’uso del fuoco come mezzo di creazione artistica tra le avanguardie del secondo dopoguerra. L’esposizione raccoglie una selezione accurata delle opere più iconiche realizzate mediante il fuoco o che includono la presenza della fiamma. La Mostra, organizzata dalla Fondazione Giorgio Cini, sarà visitabile fino al 24 luglio sull’Isola di San Giorgio Maggiore.

Completa la puntata un RVM dedicato al documentario “Porcupine Tree – Il ritorno” prodotto da Sky Arte e Sony Music, in onda su Sky Arte il 24 giugno alle 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su NOW, realizzato in occasione dell’uscita di “Closure/Continuation”, il nuovo album del gruppo rock progressive britannico.

IL PROGRAMMA

Luce Social Club riparte con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà.

Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi, analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte.

Ogni puntata accenderà i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica. Oltre ai volti, ad essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.

Luce Social Club è un programma prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

