Da martedì 21 giugno fino a domenica 11 settembre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci propone MuseoEstate, il programma di attività estive dedicate ad adulti e bambini. Prolungati anche gli orari di visita fino alle 18 da martedì a venerdì e fino alle 19 sabato e festivi.

Ogni weekend i visitatori potranno intraprendere un viaggio dentro la scienza, sperimentando diverse attività nei laboratori interattivi dove si alterneranno le proposte dell’i.lab Leonardo, Genetica e Biotecnologie e potranno partecipare alle visite guidate gratuite all’esposizione Trasporti con C’era una volta il viaggio e alle Gallerie Leonardo con C’era una volta Leonardo.

VR Cinema

Sabato 25 e domenica 26 giugno sarà possibile visitare il Museo e prenotarsi per provare VR Cinema, il nuovo cinema virtuale del Museo. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Rai Cinema, propone al pubblico una speciale VR Zone permanente dove attraverso l’utilizzo di visori per la realtà virtuale sarà possibile immergersi all’interno delle più innovative frontiere della visione, tra sperimentazione e interattività. Tra le proiezioni, il Museo propone: Nikola Tesla, l’uomo dal futuro di Alessandro Parrello, Lockdown 2020 – L’Italia Invisibile di Omar Rashid e Revenge Room di Gennaro Coppola.

Spazio alle attività anche in Tinkering Zone, dove le bambine e i bambini dagli otto anni potranno creare flipper fai da te sfruttando la forza di gravità, l’elasticità e la geometria.

Nel weekend sono inoltre prenotabili le visite guidate a pagamento al sottomarino Enrico Toti e alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, visitabile accompagnati da una guida anche durante la settimana.

Resteranno sempre visitabili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo.

SOTTOMARINO ENRICO TOTI – dai 6 anni

Varato nel 1967, il Toti è stato il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo compito era pattugliare le acque del Mediterraneo per individuare il passaggio di sottomarini sovietici. Nel 1997 compie il suo ultimo viaggio e dal 2005 è ospite del Museo. I visitatori potranno salire a bordo del Toti per rivivere le emozioni dei marinai durante la navigazione.

Da martedì a domenica, solo le mattine, in base alle disponibilità e alle condizioni climatiche.

Costo 20€ incluso il costo del biglietto di ingresso del Museo ed entrambi sono prenotabili direttamente sul sito web del Museo

