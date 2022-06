Le auto elettriche rappresentano l’ultima frontiera dei motori in un’ottica green e attenta all’ambiente. Che si tratti di motori esclusivamente elettrici o ibridi, l’alimentazione di questo tipo è ormai la strada del futuro. Non mancano però alcuni aspetti che in qualche modo limitano la diffusione di questa tipologia di motori, dato che possono provocare non pochi problemi pratici.

Tra questi, va sicuramente menzionata la carenza di colonnine di ricarica. Mentre i rifornitori di carburante (benzina e diesel) si possono trovare nel raggio di pochi metri e ormai anche il metano e GPL offrono una buona copertura, per le auto elettriche la situazione sembra un po’ più complicata. Spesso poi, le poche postazioni che possiamo trovare sono occupate, considerato anche il tempo necessario per effettuare una ricarica completa. Ecco quindi che possono venire in aiuto i caricabatterie portatili: vediamo cosa sono e come funzionano.

Come funzionano i caricabatterie portatili elettrici

I caricabatterie portatili per auto elettriche sono delle piccole riserve di energia che possono essere comodamente caricate in auto e lasciate per le situazioni di emergenza, quando il livello di carica della nostra auto sta arrivando al limite e non siamo sicuri di poter trovare delle colonnine per effettuare il pieno di energia.

L’idea è arrivata dalla Gran Bretagna, uno dei Paesi che per primo ha avviato l’adozione delle auto elettriche. In sintesi, funzionano come dei corrispondenti di una tanica di benzina o di diesel: la differenza è che possono essere sempre lasciati in auto, dato che non ci sono rischi di alcun tipo e non emanano odori sgradevoli.

Vediamo qualche dettaglio in più su come e quanto possono venirci in aiuto queste power bank, come vengono spesso chiamate:

La ricarica che riescono ad apportare alla nostra auto è sufficiente per percorrere dai 30 ai 60 km, in base ai consumi dell’auto;

Il tempo necessario per terminare la ricarica può andare da 30 a 60 minuti, un tempo medio per le auto elettriche vista la percorrenza che la power bank consente;

La dimensione del caricabatteria portatile può rientrare in qualunque portabagagli, dato che corrisponde più o meno a quelle di un trolley e il peso è di poco superiore ai 22 kg.

Per quanto riguarda l’utilizzo, è molto semplice: fondamentale è innanzitutto accertarsi di caricare la batteria portatile prima di posizionarla in auto, in modo da averla carica al momento della necessità. Per poter collegare la batteria all’auto, è sufficiente utilizzare il cavo in dotazione per le prese di tipo 2, che sarà compatibile anche per le auto ibride. Il costo della power bank può variare in base al modello e alla marca, ma sarà anche possibile prendere a noleggio la batteria: soluzione utile magari per le auto aziendali o per chi utilizza l’auto per raggiungere località in cui potrebbe essere più difficile trovare delle colonnine di ricarica elettrica.

