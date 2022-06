Hockey “NHL”: Eastern Conference Finals

Lo spettacolo dell’hockey su ghiaccio americano della NHL, uno degli sport più amati, seguiti e praticati negli Stati Uniti, è su Sky fino al 2024.

Nella notte tra domani, giovedì 8, e venerdì 10 giugno sarà possibile seguire un incontro validi per i Playoffs della National Hockey League.

Playoffs arrivati alle Conference Finals, con i New York Rangers e i campioni in carica dei Tampa Bay Lightning impegnati nell’atto conclusivo della Eastern che vale l’accesso alla serie finale della Stanley Cup, quella per il titolo.

Il match, valido per Gara5, potrà essere seguito in diretta a partire dalle ore 2 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con il commento originale.

Dopo due incontri disputati, la situazione è di perfetta parità, 2-2.

Si gioca al meglio delle sette partite e chi per primo arriverà a quattro vittorie giocherà le Finals di Stanley Cup, già raggiunte dai Colorado Avalanche, che nella Western Conference hanno avuto la meglio sugli Edmonton Oilers.

HOCKEY NH L – Playoffs – Eastern Conference Finals

live notte giovedì 9-venerdì 10 giugno

Gara5:

NEW YORK RANGERS-TAMPA BAY LIGHTNING

ore 2, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(differita venerdì 10 giugno, ore 18.45, Sky Sport Action e in streaming su NOW)

Sky

