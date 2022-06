Francesca Magni e Charley Rama: “Pumba. Per gli amici Pumbino”

Disponibile in tutte le librerie il volume scritto a quattro mani da Francesca Magni e Charley Rama dal titolo: “Pumba. Per gli amici Pumbino”. Il libro edito da Bookabook, con le illustrazioni di Marina Cremonini, racconta la storia del piccolo maialino vietnamita di nome Pumba e della sua famiglia comune.

Pumba Era nato in una fredda notte d’estate in un podere lontano dal mondo, chiamato Angolo di paradiso. Il piccolo maialino aveva un nasino perfetto per scovare il cibo, ma le sue zampette e il suo corpicino erano rimasti troppo piccolini. Per questo la sua famiglia lo aveva allontanato e, rimasto solo, aveva dovuto imparare a combattere contro il freddo, la fame e le prese in giro dei suoi compagni a quattro zampe.

Un giorno a salvarlo arriva Charley, l’amico umano che lo accompagnerà nel viaggio più bello della sua vita. Dal dolore Pumba imparerà a lottare, dalla sua diversità a volare oltre la paura e dalla solitudine ad avere fiducia in sé stesso. E, non meno importante, diventerà bravissimo a capire i sentimenti degli umani, tanto da diventare un terapista d’eccezione.

GLI AUTORI

FRANCESCA MAGNI, giornalista, vive a Bergamo e ama scoprire la quotidianità delle persone, condividerne le emozioni e raccontarne la storia.

Con “Pumba, per gli amici Pumbino” ha coronato il suo sogno di narrare le vicende di una famiglia comune, quella di Charley e del suo maialino.

CHARLEY RAMA ha 26 anni e assieme alla sua famiglia gestisce un agriturismo in provincia di Vicenza. Ama la natura e gli animali, e per questo motivo ha deciso di raccontare, assieme a Francesca Magni, la storia del suo compagno di vita, Pumba.

Come tutti i libri di Bookabook, “Pumba. Per gli amici Pumbino” è stato scelto con cura, due volte. La prima dagli editor della casa editrice, che hanno dato un giudizio professionale sulla qualità dell’opera; la seconda dai lettori che hanno sostenuto il libro pre-ordinandolo dopo aver letto l’anteprima e diventandone, in questo modo, gli editori morali.

bookabook – Casa editrice in crowdfunding

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia