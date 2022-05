ROSE VILLAIN e TONY EFFE non deludano mai, figuriamoci poi se si uniscono in un pezzo atomico e sensuale come il loro nuovo singolo “MICHELLE PFEIFFER” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), fuori ora ovunque al link https://smi.lnk.to/MICHELLE_PFEIFFER.

“Michelle Pfeiffer” (prod. Sixpm) di Rose Villain feat Tony Effe è un banger rap-elettronico che racconta la difficoltà nel resistere alle tentazioni della notte. Da una parte troviamo la melodia malinconica di Rose, dall’altra dei versi che trasudano desiderio di cedere e lasciarsi sedurre. Non è esagerato affermare che Rose e Tony hanno dimostrato che insieme sono una combo esplosiva, che farà saltare in aria i club di tutta Italia.

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice, regista, ballerina e producer ha all’attivo milioni di stream. Di certo Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale grazie alla sua visione cinematografica, che rende le sue canzoni simili a un thriller.

