Sono sette i titoli di Rai Ragazzi che hanno ricevuto una candidatura al Festival Cartoons on the Bay 2022, che torna in presenza a Pescara dall’1 al 5 giugno. In competizione per i Pulcinella Award quattro serie di animazione e due in live-action, destinate rispettivamente ai canali Rai Yoyo e Rai Gulp ma anche a RaiPlay.

Si tratta nell’ordine di “Mumfie”, “Food Wizards”, “Superspikeball”, “Street football 4”, “Next Level” e “Snow Black”. Il film animato “La Custodia”, diretto da Maurizio Forestieri, è invece in nomination per l’Unicef Award “Premio speciale per il miglior prodotto sociale”.

E’ sbarcata da poco su Rai Yoyo la storia del giovane elefantino “Mumfie” e dei suoi migliori amici, Pinkey la maialina volante e Jelly Bean la medusa, indispensabili eroi del bizzarro mondo di Flutterstone, un’isola fiabesca e strabiliante.

Una coproduzione tra Zodiak Kids Studio France e lo studio di animazione torinese Animoka insieme a Rai Ragazzi e France Télévision selezionata quest’anno fra le migliori serie in animazione prescolari, già premiata nel 2018 a Cartoons on the Bay per il miglior pilota di serie. I nuovi episodi sono in onda in prima tv dal lunedì al venerdì alle ore 8:35 e tutti i giorni alle ore 15:55.

Aveva ottenuto una candidatura l’anno seguente, sempre nella categoria piloti di serie, anche “Food Wizards”, che quest’anno si aggiudica un posto nella cinquina Migliori serie Upper preschool (4-6 anni). Una serie inedita tutta italiana sulla sana alimentazione piena di avventure fuori e dentro il corpo umano, coprodotta da Rai Ragazzi con MAD Entertainment e Zocotoco, con la regia di Mario Addis e Ivan Cappiello.

I “Maghi del cibo” se la dovranno vedere con “Superspikeball”, una nuova serie ideata dal campione di volley Andrea Lucchetta con la sua Lucky Dreams, destinata a un pubblico Upper preschool, dal 4 giugno in anteprima su Rai Play e dall’11 luglio in prima tv su Rai Yoyo.

Dopo tre stagioni di successo sulla pallavolo con il cartone “Spike Team”, Lucky Lucchetta ha inventato questo nuovo gioco super divertente, senza regole o quasi, in cui i team possono usare dai trucchi ninja ai robot telecomandati.

Ancora sport con “Street football 4”, una coproduzione di Zodiak Kids Studio France e Monello Productions con Maga Animations Studio di Monza e con la partecipazione di Rai Ragazzi e France Télévisions, già disponibile su RaiPlay.

Street football, lanciato nel 2006 e ispirato al romanzo La compagnia dei Celestini di Stefano Benni, dopo aver segnato un’intera generazione in Francia, torna in tv dopo 78 episodi di successo anche in Italia. La nuova stagione sulla pallastrada, che ha ottenuto una nomination fra le Migliori serie per bambini, arriverà da lunedì 6 giugno su Rai Yoyo per un nuovo campionato mondiale con una nuova generazione di giocatori.

“Next Level” e “Snow Black” sono infine le due serie dal vero per ragazzi di Rai Gulp e disponibili su RaiPlay a concorrere nella categoria Miglior Live action e/o serie ibride.

Sentimenti, rischi, eccessi, stati d’animo e prime esperienze sessuali: in una parola “adolescenza”. In “Next Level” i due giovani influencer, Giulia Savulescu e Sebastiano Fighera, affrontano questi temi con un linguaggio divertente e diretto, dando consigli utili a chi si appresta ad affrontare questo importante salto. Un programma realizzato da KidsMe in collaborazione con Rai Ragazzi.

“Snow Black” è il primo mystery coprodotto da Rai Ragazzi, su una quattordicenne videoblogger intrappolata nel web. La sua unica speranza è riuscire a contattare qualcuno, lì fuori, per far luce sul suo stesso mistero. Una coproduzione con Atlantyca diretta da Giovanni Bedeschi, ispirata al romanzo omonimo di Francesca Tassini e Mario Pasqualotto (ed. Marietti Junior, 2020).

Prodotto dalla Graphilm di Roma in collaborazione con Rai Ragazzi, “La Custodia” racconta il viaggio di un ragazzo che fugge da un Paese in guerra. Un racconto simbolico dell’attualità e della Storia passata di tanti popoli che intraprendono un viaggio alla ricerca di luoghi più ospitali. Una storia di genitori che vogliono garantire ai propri figli un futuro migliore.

Quel futuro che è il diritto di ogni bambino e il dovere di ogni civiltà. Andato in onda in prima visione assoluta su Rai3 lo scorso 31 dicembre e su Rai Gulp il 1 gennaio, il film ha già ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, come il premio quale Miglior Film d’Animazione al NYIFA – New York International Film Awards™ e il premio per la Miglior Regia al New York Animation Film Awards.

La proclamazione dei vincitori si terrà durante la cerimonia di premiazione il 4 giugno a Pescara.

Ai programmi in concorso si unisce nella selezione Panorama Internazionale la serie di divertente divulgazione scientifica “Incredibile”, con riprese dal vivo e animazione, prodotta per Rai Ragazzi dalla Light and Color di Roma.

