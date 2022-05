Nuovo appuntamento con la grande atletica leggera su Sky con un meeting in onda domani, martedì 31 maggio, inserito nel World Athletics Continental Tour Gold, il circuito internazionale che propone la tappa di Ostrava, nella Repubblica Ceca.

Il ”Golden Spike” in programma nella città ceca verrà trasmesso in diretta dalle ore 17.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento di Stefano Baldini.

Tra le stelle presenti a Ostrava, anche l’italiano Gianmarco Tamberi, impegnato nella gara del salto in alto e al suo esordio assoluto nel Continental Tour Gold di quest’anno. L’olimpionico di Tokyo dovrà fare i conti soprattutto con il siriano Majd Eddin Ghazal, bronzo ai mondiali del 2017, e con i cechi Marek Bahnik e Jan Stefela, campione europeo Under 23.

Tra le gare da seguire con grande interesse, anche quella dei 100 ostacoli femminili, altro evento con in pista un’altra medaglia d’oro olimpica di Tokyo, la portoricana Jasmine Camacho-Quinn. Campo di partenza di tutto rispetto che, oltre alla portoricana, vedrà al via anche l’americana e campionessa del mondo Nia Ali, la francese Cyréna Samba-Mayela, campionessa mondiale dei 60 ostacoli indoor a Belgrado, la giamaicana Megan Tapper, bronzo olimpico a Tokyo, e la polacca Pia Skrzyszowska, campionessa europea Under 23.

Da segnalare, tra i nomi illustri presenti in questa riunione, anche diversi campioni del mondo e medagliati olimpici, come la leggenda americana dello sprint Allyson Felix, che correrà i 200 metri femminili, i cechi Jakub Vadlejch e Vítezslav Vesely e il grenadino Anderson Jamal Peters, che daranno vita a un lancio del giavellotto di alto livello, così come lo sarà anche la gara del peso, con protagonisti, in particolare, il neozelandese Tom Walsh e lo statunitense Joe Kovacs.

Atletica leggera

“ WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR GOLD”

martedì 31 maggio 2022 – ore 17.30

“GOLDEN SPIKE”: Meeting di Ostrava (Repubblica Ceca)

in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Sky Sport

Altri articoli di Sport su Dietro la Notizia