Al Teatro Martinitt “Tutto può succedere”

E’ già bell’e pronta la stagione 2022/2023 e l’8 giugno la presenta in esclusiva Roberto Ciufoli

Nemmeno è calato il sipario sull’ultima commedia dell’attuale locandina, che già il tempio milanese della comicità, battendo tutti sul tempo, sfodera la collezione autunno-inverno-primavera.

A darne un assaggio, all’interno di uno show costruito ad hoc e finalmente all’aperto -un attimo prima dell’inaugurazione dell’estate all’Arena Milano Est- sarà il simpaticissimo comico dalla carriera brillante e variegata, da La Premiata Ditta in poi, anche lui ormai di casa sul palco di via Pitteri. Fino al 20 giugno, abbonamenti Early Birds a 100 e 120 euro per 12 spettacoli.

Collaudata con entusiasmo di pubblico, lo scorso settembre, la nuova formula di “Assaggi di Stagione a modo nostro”, ecco tornare una insolita e divertente anteprima della locandina 2022/2023, bell’e e pronta in grandissimo anticipo. A presentarla, l’8 giugno sul palco dell’Arena Milano Est (che sarà poi ufficialmente inaugurata il 13, negli spazi esterni del Martinitt), questa volta Roberto Ciufoli, volto noto di teatro, cinema e tv, molto caro al pubblico del Martinitt.

Tra una risata e l’altra, in uno show speciale, preparato su misura per la nuova stagione e ispirato al suo spettacolo Tipi, inanellerà i tanti appuntamenti –di tutti i tipi e per tutti i tipi, appunto- della collezione autunno-inverno-primavera.

Tagliata, cucita e ricamata a tempo di record, la stagione 2022/2023 del Martinitt è pronta a sfilare in passerella. Tra gli accessori più graditi ed esclusivi, gli abbonamenti Early Birds in super-offerta fino al 20 giugno: 100 euro (fisso) e 120 euro (libero) per 12 spettacoli.

Insomma, volendo citare il mattatore della serata di presentazione dell’8 giugno, quella del Martinitt sarà tutto fuorchè una stagione da ‘n par de… Ciufoli.

Al contrario, in un incalzante inseguirsi di commedie, comic show, concerti, musical, special event e stand-up comedy, a sfilare in passerella saranno nomi noti ed emergenti, tutti ugualmente destinati a sorprendere (e divertire) il pubblico. Venire agli Assaggi, abbonarsi e prenotare per credere.

La serata dell’8 giugno è su prenotazione, inizia alle ore 21.30 e costa 5 euro.

Info e prenotazioni:

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano. Tel. 02.36580010 – www.teatromartinitt.it

Parcheggio interno gratuito. Biglietto intero 26 euro, ridotto 18 euro. Abbonamenti a partire da 70 euro.

