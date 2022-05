La Fondazione “Antonino Caponnetto” ha scelto la Lomellina, in Lombardia, come sede privilegiata per il proprio 31mo Vertice Nazionale Antimafia 2022. Un incontro che si ripete con cadenza annuale per fare il punto sulla situazione che riguarda le devianze in generale, le mafie in particolare.

Quest’anno l’assise della Fondazione si svolgerà il 21 e 22 maggio presso il Teatro Comunale di Mede, in provincia di Pavia, con il patrocinio del civico consesso lomellino, della Regione Lombardia e Provincia di Pavia, dell’Osservatorio Mediterraneo Criminalità Organizzata e la Mafia e di Pop-ilgiornalepopolare.it, quest’ultimo partner dell’evento.

In questa edizione verrà affrontato, con un dibattito, il tema “Criminalità organizzata 4.0: dalla corruzione al riciclaggio, le mani sporche sul Pnrr” nella considerazione che dopo la pandemia, e per la ripresa del Paese, il Governo ha stanziato milioni e milioni di euro per la Ripartenza e la Resilienza stuzzicando però gli appetiti delle organizzazioni malavitose che non mancheranno al lucroso appuntamento attraverso i mille tentacoli a disposizione della “Piovra”.

Introdurrà l’argomento Salvatore Calleri, presidente della Fondazione, presenterà i premiati Giuliano Rotondi, direttore responsabile di Pop-ilgiornalepopolare.it Infatti, come di consueto, il Comitato della Fondazione conferirà il “Premio per la Legalità” ai “protagonisti” della lotta alla criminalità nei diversi settori istituzionali e della società civile: Politica, Istituzioni pubbliche, Giustizia, Forze dell’Ordine, impresa, cultura e spettacolo, solidarietà sociale e professioni.

Sono state previste anche diverse “Targhe per la Legalità” che verranno assegnate ai rappresentanti delle medesime categorie che quotidianamente si battono contro le devianze promuovendo e divulgando la legalità a difesa della collettività.

L’insegnamento di “Nonno Nino”, come i giovani studenti chiamavano affettuosamente il giudice Caponnetto, dobbiamo farlo nostro nella certezza che non c’è futuro senza legalità e ricordando che la democrazia, come diceva il giudice a cui si deve la creazione del Pool Antimafia, è la possibilità di rimettere tutto in gioco. Di seguito l’elenco delle personalità a cui sono stati conferiti i Premi e le Targhe:

Sabato 21 maggio 2022, ore 16 – Premi per la Legalità:

– On. Piera Aiello, deputato

– Fabio Napoleone – Procuratore Capo Pavia

– Pier Luigi Pianta – Procuratore Capo Vercelli

– Sergio De Caprio, “Ultimo”, già Comandante Ros

– Luigi Macchia, Comandante Guardia di Finanza – Pavia

– Luciano Calabrò, Comandante Carabinieri – Pavia

– Francesco Garcea, vice Questore – Monza

– Remo Danovi, avvocato – Milano

– Christian Petrina, avvocato – Catania –

– Barbara Iannuccelli, avvocato – Bologna

– Toni Capuozzo, giornalista

– Andrea Di Mauro, Clc ricercatore storico

Targhe per la Legalità:

– Paola Mannella, Prefetto di Pavia

– Alessio Cesareo, Questore di Pavia

– Giorgio Guardamagna, Sindaco di Mede

– Giacinto Siciliano, Direttore istituto penitenziario “San Vittore” – Mi

– Jacqueline Monica Magi, Consigliere Corte d’Appello – Torino

– Maurizio Pappalardo, Comandante Nucleo Informativo CC. Pavia

– Tania Amarugi, avvocato – Grosseto

– Alfredo D’Amato, giornalista Rai 3

– Lorenzo Mancineschi, videomaker, “La Jena Scomoda” – Grosseto

– Carmelo La Rocca, presidente Futuro Mare – Catania

Domenica 22 maggio, ore 10 – Premi per la Legalità

– On. Caterina Chinnici, Europarlamentare

– Ivana Costa, Premio alla memoria Procuratore Gaetano Costa – Como

– Don Antonio Coluccia, sacerdote antispaccio – Roma

– Iacopo Mannucci Benincasa, Comandante provinciale CC. Milano

– Alberto Giordano, Capo Addestramento Guardia di Finanza – Cagliari

– Renato Soffritti, Consigliere Comunale – Parona

– Mario Giordano, giornalista, Direttore TG4 – Milano

– Cinzia Fiorato, giornalista Rai 1 – Roma

– Sergio Rosso, presidente Asili Notturni – Torino

– Carlo Besostri, imprenditore agricolo, presidente Seed

– Ninni Bruschetta, attore

Targhe per la Legalità:

– Ruggero Invernizzi, Consigliere Regione Lombardia – Milano

– Giovanni Palli, presidente Provincia di Pavia

– Fausto Turbanti, Presidente Consiglio Comunale Grosseto

– Alberto Lasagna, direttore Confagricoltura – Pavia

– Sandro Neri, giornalista, direttore responsabile Il Giorno

– Andrea Filippi, giornalista, direttore responsabile La Provincia Pavese

– Giuseppe Ricci, Direttore Energy Evolution Eni – Milano

– Paolo Bartolomeo Pascolo, criminologo forense, Udine

– Dario Pappalardo, commercialista – Legnano

