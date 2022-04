Teatro LaBolla: Arianna Scommegna in “Potevo essere io”

LaBolla: ancora Teatro. Prossimi spettacoli 8 e 10 aprile

Sono quattro gli appuntamenti in calendario per le prossime settimane del fitto cartellone proposto per questa stagione dal Teatro comunale LaBolla di Bollate.

Il prossimo spettacolo andrà in scena venerdì 8 aprile: la grande recitazione di Arianna Scommegna, tra le più talentuose attrici italiane di teatro, terzogenita del cantante Nicola Di Bari, è al centro di “Potevo essere io”. Scritto da Renata Ciaravino, lo spettacolo racconta di una bambina e un bambino che diventano grandi partendo dallo stesso cortile. Due partenze con gli stessi presupposti ma che la vita porta a due finali totalmente diversi.

Domenica 10 aprile invece, a chiudere la serie di appuntamenti dedicati alle famiglie, un classico del mondo dell’infanzia: “I Tre Porcellini”, portato in scena con entusiasmo dalla compagnia La casa delle storie.

POTEVO ESSERE IO | Venerdì 8 Aprile 2022 I ore 21.00

Arianna Scommegna per ATIR Teatro

di Renata Ciaravino

con Arianna Scommegna

supervisione registica Serena Sinigaglia

set Maria Spazzi

video e scelte musicali Elvio Longato

luci Carlo Compare

produzione Atir – Teatro Ringhiera, Dionisi Compagnia Teatrale

Uno spettacolo dedicato ai bambini che siamo stati e che non smetteremo mai più di essere, uno spettacolo dedicato a chi è sopravvissuto all’infanzia e della cui sacralità ha saputo ben poco.

“Potevo essere io” è il racconto di una bambina e un bambino che diventano grandi partendo dallo stesso cortile. Due partenze, stessi presupposti. Ma finali diversi. E in mezzo la vita.

Chi racconta, Arianna Scommegna, è quella bambina: che cerca di capire insieme allo spettatore, cosa sono state queste due storie, perché e come, e se si sono veramente differenziate, o sono state solo due modi di vivere lo stesso sconcerto.

“Potevo essere io” racconta una storia ma non è uno spettacolo di narrazione pura. Perché in scena ci sono anche quelle persone-personaggi che hanno attraversato la vita dei due protagonisti: un allenatore di kick boxing, una stella emergente del pop croato, un regista di film porno, una merciaia di Casal di Principe, una cartomante del quartiere di Niguarda… “Potevo essere io” racconta tutto questo cercando la lievità, la commedia che irrompe nella tragedia.

I TRE PORCELLINI | Domenica 10 Aprile 2022 I ore 16.00 | Per bambini dai 3 agli 11 anni

LA CASA DELLE STORIE

con Luca Liberatore, Giovanni Lucini, Mattia Maffezzoli

assistenti Elisabetta Milani, Roberta Berno

adattamento e regia Giovanni Lucini

Basta un naso di gomma e un paio d’orecchie da Lupo e il pubblico è pronto a farsi guidare dagli attori nel gioco di questa fiaba. Lo spettacolo racconta che occorre sviluppare intuito, lungimiranza e intelligenza per riconoscere e così resistere alle lusinghe del Lupo e non cadere nei suoi numerosi tranelli, ricorda che si devono affrontare delle prove per crescere! Solo così il porcellino può riuscire a costruire la sua vita, simboleggiata dalla solida casa di mattoni. Infonde un bene prezioso: la speranza nel futuro!

Il cartellone proseguirà fino a maggio con altri due spettacoli di musica e prosa. Sul sito labollateatro.it è disponibile la programmazione completa.

Informazioni: LaBolla Teatro | P.zza della Resistenza 32 – Bollate (MI) www.labollateatro.it

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia