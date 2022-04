Sacro Vivaldi al Teatro Comunale di Ferrara

Sacro Vivaldi

concerto con immagini

sabato 23 aprile 2022 ore 20

voce narrante

Vittorio Sgarbi

direttore d’orchestra

Federico Maria Sardelli

Orchestra e Coro Accademia dello Spirito Santo

installazione scenografica Lorenzo Cutùli

Lo spettacolo, per la prima volta in scena,

è una produzione originale del Teatro Comunale di Ferrara

La musica sacra di Antonio Vivaldi unisce a Ferrara il critico d’arte Vittorio Sgarbi e il direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli, tra i maggiori esperti dell’opera vivaldiana. Sabato 23 aprile alle ore 20 al Teatro Comunale di Ferrara è in programma Sacro Vivaldi.

Il programma della serata prende avvio con il Concerto per archi in sol minore Rv 157, che anticipa il primo viaggio nell’arte con Vittorio Sgarbi.

Le immagini raccontate dal critico d’arte diventeranno parte integrante della scena. È poi il momento dello Stabat Mater Rv 621 e a seguire la Sinfonia per archi in si minore Rv 168, che precede il secondo appuntamento con un’altra opera d’arte scelta da Sgarbi e ispirata al Dixit Dominus Rv 594, composizione con la quale si chiude la serata e che coinvolgerà due orchestre e due cori, per un finale dal forte impatto emozionale che celebra il genio del grande compositore.

Biglietti da 10 a 28 euro (intero). Sono previste riduzioni per senior (over 65), under 30, under 20 e abbonati alla stagione di lirica 2019/2020 e gruppi. Informazioni e vendite: 0532.202675 e biglietteria@teatrocomunaleferrara.it e sul sito www.teatrocomunaleferrara.it. Per accedere è obbligatorio il Green Pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina FFP2.

Venerdì 22 aprile alle ore 17 al Ridotto del Teatro Angelo Foletto, giornalista e critico musicale di Repubblica, incontra Federico Maria Sardelli per presentare il suo nuovo libro Il volto di Vivaldi (Sellerio, 2021). Introduce Marcello Corvino, direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara. Ingresso libero con obbligo di Green Pass.

