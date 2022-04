Annalisa Censini, storica giocatrice e capitana rossonera tra gli anni ’90 e i 2000, dopo una lunga pausa rimetterà piede in campo: ha infatti deciso di unirsi alla squadra di promozione femminile di Trezzano sul Naviglio.

L’esterna classe 1979 per il Geas è stata una vera bandiera: arrivata undicenne nella società sestese, Annalisa si era distinta per doti sportive e umane, rimanendo in rossonero per 18 anni, vivendo in pieno, durante la presidenza di Natalino Carzaniga – suo personale amico –, le difficoltà societarie e sportive degli anni ’90, la promozione in A2 del 2002 e infine, da capitana del gruppo, quella storica della promozione in A1 del 2008. Per “Censo”, vincitrice anche di un argento agli Europei Under 16 disputati in Polonia nel 1995, dopo il Geas era arrivata una parentesi in A2 a Crema e ora, con il piacere di tutti gli appassionati, ha appunto deciso di tornare a prendere la palla a spicchi in mano nella squadra del sud-ovest milanese.

Allianz Geas

