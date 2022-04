Dall’8 al 14 aprile 2022 si sono svolti a Riccione i Campionati Assoluti Primaverili di Nuoto e la Finale della Coppa Brema (Serie A1) e In Sport Rane Rosse ha recitato un ruolo di primo piano.

Dieci medaglie, di cui 1 d’oro, secondo posto tra le società civili (sia maschile che femminile) agli Assoluti e un nuovo straordinario record italiano per Chicca Fangio nei 200 rana in vasca corta con 2’19”17: un crono che abbassa di oltre mezzo secondo il precedente 2’19”68 di Martina Carraro agli Europei di Glasgow 2019.

La regina dei 200 rana italiani si conferma quindi Francesca Fangio. Chicca vince l’oro negli Assoluti, sfiorando il tempo valido per qualificarsi ai Mondiali di Budapest e stampa, come detto, il nuovo record italiano in vasca corta nella Finale della Coppa Brema: ora l’atleta livornese detiene il record italiano nei 200 rana sia sui 25 che sui 50 metri.

Ottima prova anche per Gabriele Detti che si mette al collo due medaglie d’argento, nei 200 e 800 stile libero, e una medaglia di bronzo nei 400 stile. Per Detti anche la soddisfazione di aver staccato il biglietto per i Mondiali di Budapest con la staffetta 4×200.

Un argento e un bronzo per Federica Toma, nei 50 e 100 dorso, e per Pier Andrea Matteazzi, nei 400 e 200 misti. Secondo posto importante per Alessia Bianchi nei 200 dorso con il suo record personale fissato a 2’12”84 e per Anna Pirovano nei 200 misti.

Nella Coppa Brema Serie A1 complimenti al Circolo Canottieri Aniene che conferma il titolo di Campione Nazionale a squadre in entrambi i settori ed ottimo secondo posto per la squadra maschile In Sport Rane Rosse. Peccato per la squadra femminile colpita da numerose defezioni dovute a problemi fisici dell’ultimo momento.

In Sport

