Numerose le opportunità di guadagnare miglia viaggiando con Air France, con KLM Royal Dutch Airlines e con Middle East Airlines, compagnie partner dell’alleanza SkyTeam, che insieme offrono un network di oltre 200 destinazioni nel mondo. Oppure utilizzando i servizi offerti da oltre 40 aziende partner: i voli executive e privati con il partner Avionord, i noleggi auto del gruppo Avis Budget Group, i parcheggi in città e negli aeroporti, i soggiorni con Booking.com e le numerose catene alberghiere, i trasferimenti con le cooperative taxi operative in tutta Italia, lo shopping da Fidenza Village o Land of Fashion, la sottoscrizione di polizze assicurative non solo connesse al viaggio.