Per la prima volta la Compagnia Dimitri/Canessa è ospite dell’Elfo Puccini. Nata nel 2013, è apprezzata per il lavoro di ricerca, per i suoi spettacoli continuamente in bilico tra danza, teatro e performance, caratterizzati da un registro che spazia dalle tinte drammatiche a quelle più comiche e grottesche.

Bruno di e con Elisa Canessa e Federico Dimitri, luci Marco Oliani, assistenza artistica Giorgio Rossi, progetto sostenuto dalla Divisione della Cultura e degli Studi Universitari, Bellinzona, e dal Fondo Swissloss.cile

Produzione Compagnia Dimitri/Canessa – Associazione Sosta Palmizi, Miglior spettacolo al 22° FIT, Festival Internazionale di Teatro di Lugano

Nominato da MilanoTeatri tra i migliori spettacoli della stagione milanese 2017/18

Il mio ideale è maturare verso l’infanzia

Bruno Schulz

Lo spettacolo trae spunto dalla vita di Bruno Schulz (geniale scrittore e pittore polacco ucciso da un ufficiale della gestapo nel 1942), dai personaggi che hanno costellato la sua infanzia e dalle suggestioni mitologiche dei suoi scritti e dei suoi disegni.

«In Schulz mito e infanzia coincidono», sottolineano Elisa Canessa e Federico Dimitri. «Questo è stato per noi elemento portante del progetto. Gli elementi di questo idioma mitologico sgorgano da un’oscura regione delle primordiali fantasie infantili, dai timori, dai presentimenti, dalle anticipazioni di quel mattino della vita, che costituisce la vera e propria culla del pensare mitico.

Come sospeso nel tempo, ‘prigioniero’ nella sua camera d’infanzia, Bruno fruscia leggero, piccolo topo immortale, incidendo memorie in questo luogo che di volta in volta rivive nelle parole, nei gesti, nelle danze che un tempo lo abitarono».

