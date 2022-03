Dopo il successo del musical 7 spose per 7 fratelli, in scena fino a domenica 27 marzo, la programmazione del Teatro Repower prosegue con un fittissimo calendario di musica e comicità per permettere il recupero delle tante date sospese nel 2020.

Il 28 marzo 2022 è la volta di PINK FLOYD HISTORY, un percorso di Stage 11 e RockOpera attraverso 50 anni di arte e sperimentazione per un’immersione completa nella vera “Pink Floyd Experience”;

il 29 marzo 2022 Charlotte Spettacoli propone Anna Maria Barbera in NEL MAZZO DEL CAMMIN, riflessioni, ispirazioni e disperazioni dall’inquieto vivere di questa nostra umana commedia, con i contrappunti musicali del LeoRaveraJazz Trio;

il 30 marzo 2022 2Mondi e Sinfonietta Ensemble propongono STASERA PARLA… LUCIO – Battisti tra parole e musica, un omaggio con le canzoni che hanno segnato un’epoca,

mentre il 31 marzo 2022 arriva BEATLESTORY, due ore intense con oltre 40 successi della band che rivoluzionò il mondo.

La stagione del Teatro Repower continua anche ad aprile e maggio con tanti altri imperdibili eventi, il calendario completo su www.teatrorepower.com

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita in tutti i punti vendita TicketOne, on line su www.ticketone.it e telefonicamente al numero unico nazionale 892.101 (numero a pagamento).

TEATRO REPOWER Via G. di Vittorio, 6 – 20057 Assago (MI) – M2 linea verde – fermata Milanofiori Forum – Tel. 02 48857.7516

