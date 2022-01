L’associazione novatese Nidia cerca volontari. I Comuni di Novate Milanese e Bollate hanno patrocinato l’ iniziativa di reclutamento in considerazione dell’impegno di Nidia Odv sul territorio per l’attività di prevenzione al randagismo felino e accudimento delle centinaia di gatti suddivisi nelle diverse colonie del territorio.

Ci sono diverse aree di volontariato, a seconda delle competenze e del tempo disponibile che le persone possono mettere a disposizione. Le aree di volontariato comprendono l’operatività ai contatto con i felini, ovvero l’assistenza alle colonie feline, ospitalità per stalli temporanei, balie per gatti orfani.

Altre aree sono costituite dalle raccolte alimentari , organizzazione eventi consulenza legale e altro ancora. Per valutare le possibilità di collaborazione, è possibile chiedere informazioni per un colloquio inviando una mail a volontari@nidiaodv.org o un messaggio tramite il servizio whatsapp al numero 349.4298903.

“Sarete ricontattati al più presto per un appuntamento in cui ci conosceremo, e insieme potremo decidere in quale area di volontariato inserirvi. C’è molto bisogno perché i gatti bisognosi sono davvero tanti. Noi volontarie e fondatrici dell’associazione dedichiamo tutto il nostro tempo libero ai felini ma non basta, c’è necessità di altre persone volontarie”, spiega la presidente Oriana Bove.

Il fenomeno del randagismo è sempre presente sul territorio. A questi si aggiungono i gatti scappati o che si sono persi, quelli abbandonati e quelli che necessitano cure. Nidia condivide con il Comune di Novate il progetto dell’ Oasi felina che sorgerà in via Bellini, traversa di via Polveriera.

L’area di circa 4500 metri quadri, da anni in disuso, è stata messa a disposizione in comodato d’uso dal Comune per venti anni. Nidia procederà a sue spese alla riqualificazione del terreno e alla realizzazione della struttura ed è in cerca di sponsor.

Nidia Odv

