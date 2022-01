La compagnia Un teatro da favola è lieta di presentare un’altra pazza e interattiva favola ricca di fantasia e personaggi esilaranti. Un trionfo dell’immaginazione e del buonumore in una folle e colorata versione di un classico di tutti i tempi.

TRAMA: Inseguendo il bianconiglio, la piccola Alice si trova in un mondo fantastico, ricco di personaggi molto, molto particolari, tra sogno e realtà, magia e personaggi bizzarri. Capirà insieme ai bambini che viaggiare con la fantasia è meraviglioso e che solo chi è un sognatore matto (come il cappellaio) può vivere nel suo paese delle meraviglie.

“e ricorda Alice…C’è un posto che non ha eguali sulla terra… Questo luogo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie mistero e pericolo. Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio. E per fortuna io lo sono… e credimi… anche chi riesce a sognare come te lo è… e voi bambini continuate a sognare… perché ognuno di noi con i propri sogni potrà viaggiare nel suo paese delle meraviglie… parola del vostro cappellaio matto”

BIGLIETTI Adulti € 15,00; Bambini fino a 14 anni € 11,00; Under 3 anni € 4,50

Teatro Manzoni

