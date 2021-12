La nuova esperienza musicale, pensata per funzionare esclusivamente con Siri, ad un costo di appena €4,99 al mese.

Apple Music Voice Plan offre accesso al catalogo completo di 90 milioni di brani, decine di migliaia di playlist, incluse centinaia di nuovissime playlist pensate per stati d’animo e attività, mix personalizzati e stazioni dedicate a generi specifici, oltre alla pluripremiata Apple Music Radio.

È possibile iscriversi al piano Apple Music Voice attraverso Siri semplicemente dicendo:

“Ehi Siri attiva il mio periodo di prova Apple Music”, o iscrivendosi attraverso l’app Apple Music.

Una volta iscritti al nuovo piano, gli utenti possono richiedere che la musica venga riprodotta su tutti i loro dispositivi abilitati a Siri, compresi HomePod mini, AirPods, iPhone o qualsiasi altro dispositivo Apple, e quando si utilizza CarPlay.

“Apple Music e Siri sono partner naturali e operano già in perfetta sinergia,” ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats di Apple. “Con centinaia di milioni di dispositivi in tutto il mondo che utilizzano attivamente Siri, siamo entusiasti di aggiungere questo nuovo piano che offre un’esperienza musicale ancora più intuitiva grazie ai comandi vocali e rende Apple Music accessibile ad ancora più persone nel mondo.”

Apple Music introduce inoltre centinaia di nuove playlist suddivise per stato d’animo e attività, create dalla redazione di Apple Music e ottimizzate per essere richieste tramite comandi vocali. Si potrà chiedere a Siri “Riproduci la playlist per la festa stasera”, “Riproduci un brano rilassante” oppure “Riproduci brani simili a questo” per un’esperienza musicale davvero personalizzata. Chi sottoscrive uno dei piani di Apple Music avrà accesso a queste playlist e potrà sfruttare ancora di più tutti i vantaggi di Apple Music e di Siri. Chi si abbona a Apple Music Voice Plan potrà inoltre accedere all’intera raccolta di playlist Apple Music, incluse le più amate come New Music Daily, Rap Life, Successi del momento, A-List Pop, R&B Now e tante altre.

