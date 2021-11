Chora presenta “Voci da Beirut” il primo podcast documentario registrato lungo le strade del Libano da Francesca Mannocchi

Dal 3 novembre otto puntate disponibili gratuitamente su Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts e su choramedia.com

Voci da Beirut è podcast live, realizzato lungo le strade del Libano. Un esperimento fortissimo, di grande impatto realizzato da Francesca Mannocchi e prodotto da CHORA MEDIA in 8 puntate disponibili a partire dal 3 novembre gratuitamente su Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts e su Choramedia.com.

Francesca Mannocchi, giornalista, documentarista e regista – una delle voci che con più forza negli ultimi anni ci hanno raccontato il Nord Africa e il Medio Oriente – ci porta in viaggio con lei in Libano, in un podcast registrato in presa diretta per le strade di Beirut. Nel suo documentario in voce ci mostra i numeri allarmanti di un’economia al collasso, spiegandoli attraverso le storie degli uomini e delle donne della capitale, che resistono ogni giorno in una situazione sempre più complicata: l’inflazione è alle stelle, manca l’elettricità, mancano i medicinali e manca ancora la giustizia per le 200 vittime dell’esplosione del 5 agosto 2020.

