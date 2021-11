Si avvicina il Natale 2021 e specie dopo i due anni appena trascorsi, torna la voglia di incontrarsi, con le dovute accortezze, per un brindisi natalizio.

Non parlo di cene aziendali o di convention e team building. Mi riferisco agli amici. Quelli veri. Quelli con cui hai tirato i primi calci ad un pallone, hai condiviso la spensieratezza e felicità del giocare nei parchi. Quelle amicizie che si tramandano dai genitori e con il tempo capisci cosa tuo padre provava quando doveva uscire con un gruppo di persone.

Nel mio caso di anni ne sono passati abbastanza e guardandomi indietro ci sono amici che conosco da quasi 40 anni. Uno di questo è Christian Cilli. Fondamentalmente siamo il bianco e il nero, il giorno e la notte, questo però probabilmente, ci ha permesso di crescere ognuno alla sua maniera ed essere ancora amici. Lui l’ingegnere tipo: preciso, attento, minuzioso, che si incanta davanti ai numeri e poi agli algoritmi del pc. Concreto. Io filosofo sognatore, una vena artistica e mi incanto davanti a poesie e ai libri. Abbiamo però delle cose in comune, dei valori che ci hanno tramandato i nostri padri, tutt’ora amici tra i ’70 e gli ’80 e la tastiera del pc.

Christian ha sviluppato al meglio le sue competenze informatiche, riuscendo a crescere insieme al 2.0, studiando e studiando ancora tutte quelle parole e capendoli per poi applicarli. Concetti come Key account, tag, SEM, SEO, search, implementazioni, visibilità, visualizzazione, motori di ricerca, landing page e tutta questa cianfrusaglia di concetti di cui è un vero e proprio maestro. Perché racconto questo? Perché oggi è uscito un articolo che parla di lui e del suo SEO Leader sul Corriere della Sera e mi sono fermato a riflettere. Gli occhi sono diventati un pò lucidi. Perché? Perché è una conquista, una riconoscenza al suo tanto impegno e professionalità. Ho capito che se anche non fosse stato pubblicato sul Corriere, il bambino con cui giocavo è diventato un uomo e ha percorso la sua strada.

A modo mio, diverso dal suo, anche io ho percorso la mia strada e scrivo da più di un decennio su un altro noto quotidiano. Il brindisi allora quest’anno lo voglio dedicare a noi due e alle collaborazioni che siamo riusciti a sviluppare e che ci hanno unito ancora di più. Lui per me c’è sempre stato nello sviluppo di Dietro la Notizia, il mio quotidiano online, mettendo la sua professionalità a mia disposizione, per implementare quello che fino a qualche anno fa era una sorta di esperimento. Parte di tanti risultati li devo a lui e credo di avere a mio modo ricambiato i suoi gesti. Siamo diventati adulti e stiamo percorrendo strade diverse, non sempre parallele, ogni tanto ci sono le mie amate curve di elasticità che ci permettono di proseguire serenamente il nostro rapporto di amicizia. A volte lo vedo mentre parla con persone, clienti, aziende, imprenditori anche noti che chiedono consulenze e consigli SEO, ma per me è rimarrà sempre, l’amico Christian Cilli.

