Musica. Concerto live dei Fuoritempo a Zocca (Mo)

Una linea sottile collega Taranto e Modena grazie alla consolidata amicizia tra la rock band ionica dei Fuoritempo e l’artista emiliano Wilko Zanni, storico frontman del gruppo dei Rats. Nell’ottica della collaborazione artistica i Fuoritempo lo scorso 26 aprile hanno dato alla luce il loro primo album di inediti dal titolo “Madre” nel quale lo stesso Zanni e altri artisti come Lele Leonardi hanno attivamente partecipato per la realizzazione. Il rapporto e l’afflato tra questi musicisti prosegue con un concerto-evento organizzato per domenica 24 ottobre nel teatro PuntoCom di Zocca (MO) nel quale è ubicata la Scuola di musica Massimo Riva, compianto cantante della Steve Rogers Band e chitarrista di Vasco Rossi che proprio a Zocca è nato.

Il concerto dei Fuoritempo comprenderà la partecipazione straordinaria di Wilko Zanni e Lele Leonardi, la data è inserita all’interno del tour “Madre”. Queste le dichiarazioni in vista dell’evento di Claudio Basile, fondatore e batterista dei Fuoritempo: “Il concerto si svolgerà all’interno di un open day della scuola di musica Massimo Riva all’interno di una serie di attività correlate nella stessa giornata del 24 ottobre. Il nostro supporto a questa manifestazione vuole rimarcare il “gemellaggio” artistico tra le città di Taranto e Modena proprio grazie alla collaborazione esistente con musicisti del calibro di Wilko Zanni e Lele Leonardi che saranno presenti durante la serata. Tra l’altro la scuola di musica Massimo Riva ha riaperto i corsi proprio quest’anno e l’evento vuole essere un segnale tangibile di ripartenza per tutti gli artisti coinvolti e non solo”. Start del concerto dei Fuoritempo alle ore 19:30 al Teatro Comunale PuntoCom di Zocca (MO).

I Fuoritempo nascono nel 2017 da un’idea di Claudio Basile e Gianluca Fortunato, quest’ultimo dopo un breve periodo abbandonerà il progetto per motivi personali. La mission iniziale della band è quella di ricreare le magiche atmosfere del rock anni ’80 e ’90 che hanno caratterizzato e influenzato la formazione musicale di Claudio Basile e degli altri componenti del gruppo. Nel primo periodo di attività i pezzi proposti sono delle cover rivisitate di alcune band seminali della scena rock musicale italiana come i Rats, i Timoria, Negrita, i Litfiba e Dhamm, tanto per citarne alcuni. La svolta avviene nel maggio 2018 a Modena grazie al prof. Gianni Coletta che agevola l’incontro tra Claudio Basile e Wilko Zanni, cantante dei Rats, nel corso di un meeting di lezioni-concerto tenuto dai due artisti presso le scuole medie della Città emiliana.

Da quel momento nasce l’amicizia e la collaborazione tra i due musicisti e l’organizzazione di un concerto-evento nel febbraio 2019 presso il Mudi (museo diocesano) nel Borgo Antico di Taranto nel quale Wilko Zanni si esibisce sul palco insieme ai Fuoritempo. Dopo numerosi concerti nei locali di Taranto e provincia e la collaborazione con diversi musicisti il gruppo troverà la sua formazione definitiva con gli attuali componenti: Pino Castello alla voce, Vito Macina alla chitarra, Cataldo Ludovico al basso, Claudio Basile alla batteria e l’ultimo arrivato Valerio Gentile alla chitarra. I Fuoritempo avvertono l’esigenza di comporre brani originali d’ispirazione anni ’90 e hanno presentato l’album dal titolo “Madre”, composto da 13 brani inediti, uscito nello scorso mese di aprile del 2021, lavoro preceduto dal singolo “Non Aver Pietà”.

