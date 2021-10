“L’Amante” di Pinter arriva sul palco di AltaLuceTeatro

Due giorni per perdersi tra le mille sfumature di un testo assolutamente unico.

Venerdì 12 e sabato 13 novembre sul palco di AltaLuceTeatro, in Alzaia Naviglio Grande 190 a Milano, va in scena il fascino caleidoscopico e spiazzante de L’Amante, graffiante atto unico firmato da Harold Pinter nel 1962.

In scena, Elizabeth Annable (anche regista dello spettacolo), Gerardo Marinelli e Francesco Mansi danno forma a questo testo pungente, composito e a tratti sovversivo, che esplora con un graffio inimitabile il volto segreto della quotidianità borghese e del desiderio.

“Pinter è come una rete, vi si può vedere attraverso in molti modi differenti”, racconta Elizabeth Annable, “ogni personaggio ha una sua verità. Non c’è un’unicità, ma una varietà di interpretazioni dei sentimenti e delle relazioni, proprio come nella vita umana. Ognuno vede ciò che i propri occhi gli fanno vedere, un filtro che mette un velo, una patina sul vissuto dei personaggi che è poi quello di ognuno di noi”.

Le sfumature e le contraddizioni non mancano certamente in quest’opera, inizialmente scritta per la televisione ma poi approdata al teatro, portata in scena con successo sia come commedia ironica che come dramma psicologico tra sfumature del linguaggio e consuetudini demolite.

AltaLuceTeatro nasce nel 2012 come spazio teatrale, scuola di teatro e compagnia, al numero 190 dell’Alzaia Naviglio Grande a Milano, poco oltre la storica chiesa di San Cristoforo. Da allora propone corsi di teatro per adulti e bambini, produce spettacoli propri e ospita in stagione artisti noti su scala nazionale (solo per citarne alcuni, Danio Manfredini, Mariangela Gualtieri, Federica Fracassi, Fanny Alexander, César Brie, Corrado D’Elia).

