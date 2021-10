E’ uscito in digitale “Freaks Out Original Soundtrack”

E’ uscito ieri “Freaks Out” Original Soundtrack, su licenza Carosello Records, è disponibile in formato digitale e su tutte le piattaforme streaming! E sempre da oggi è possibile anche acquistare in PRE-ORDER (https://orcd.co/freaksout-ost) il DOPPIO VINILE della colonna sonora, in uscita venerdì 12 novembre: un DOPPIO LP da collezione con all’interno un esclusivo POP-UP a tema circense, che riprende le atmosfere del film, e lo spartito del brano “Freaks Out”, autografato da Michele Braga e Gabriele Mainetti e accompagnato da un’illustrazione speciale.

La colonna sonora di Freaks Out è stata pensata e realizzata come elemento fondamentale all’interno del racconto del film – dichiara il musicista MICHELE BRAGA – Tanti discorsi sulla musica sono stati fatti prima dell’arrivo delle immagini, ad esempio durante lo sviluppo della sceneggiatura e la lavorazione del film. Già mentre Gabriele era sul set ci confrontavamo cercando di trovare il suono giusto per raccontare i protagonisti del film. Tuttavia per trovare la chiave giusta, le sonorità e i temi adatti c’è voluto comunque del tempo, un confronto e un lungo lavoro a quattro mani, frutto di ricerca e tante prove. Abbiamo cercato di delineare ogni personaggio, attraverso un elemento timbrico e uno strumento musicale differente, così da poterlo distinguere, laddove possibile, con un tema che lo rappresentasse pienamente.

Michele BRAGA e Gabriele MAINETTI hanno reso la colonna sonora di “Freaks Out” un elemento protagonista e di assoluto rilievo all’interno del film, unendo elementi della nostra tradizione musicale ad un sound più contemporaneo e passando attraverso le riletture di grandi classici. Una continua ricerca, una miscela sonora tra diversi generi musicali che rendono le musiche adatte al racconto di un film che unisce la storia con il fantasy.

Tradizione e contemporaneità si intersecano tra loro all’interno di tutto il racconto, e così che lo spettatore viene trasportato in una vera e propria altra dimensione. Tutti gli elementi sono stati analizzati e definiti con grande ricerca, tanto da aver trovato un timbro e un tema specifico per ogni personaggio e momento chiave del film. Tutto questo rende ancor più caratteristico e spettacolare l’intero viaggio che si intraprende con Freaks Out, film attualmente nelle sale cinematografiche, distribuito da 01 Distribution.

La colonna sonora del film “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, in occasione della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si è aggiudicata anche il premio Soundtrack Stars Award 2021, che decreta la migliore colonna sonora tra i film in Concorso.

Freaks out è una produzione Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema, in coproduzione con Gapbusters, in collaborazione con Voo e Be TV con il sostegno di Regione Lazio, Avviso Pubblico Attrazione Produzioni Cinematografiche (Por Fesr Lazio 2014-2020), Unione Europa Consiglio Dei Ministri Regione Lazio Por Fesr, Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea con il contributo di Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission con il contributo di Regione Lazio Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo con il sostegno di Wallimage (la wallonie) con il supporto di Casa Kafka Pictures Movie e Tax Shelter Empowered by Belfius.

Questa la tracklist della versione digitale di “Freaks Out” Original Soundtrack

ISRAEL CENCIO MARIO FULVIO LA RAGAZZA ELETTRICA MEIN HERR FREAKS OUT SPECIALE A FA’ CHE? AMERICA RASTRELLAMENTO FUGA DAL CAMION MATILDE ESCE DAL GRUPPO ISOLA TIBERINA NELL’HAREM DEL ZIRKUS BERLIN A CASA DEI DIAVOLI SALA TORTURE GIOCAMO A FA’ LA GUERA? FRANZ, L’ETERE E IL FUTURO MATILDE AL ZIRKUS BERLIN I MIEI FANTASTICI 4 BENVENUTI AL ZIRKUS BERLIN NEL FORNO UNO SPARO NEL CIELO SALVIAMO ISRAEL CACIOTTE E SALSICCE SUL CAMPO DI BATTAGLIA LUMINESCENZA GAME OVER AMERICA – TITOLI DI CODA MEIN HERR – TITOLI DI CODA / LA RAGAZZA ELETTRICA – TITOLI DI CODA Altri articoli di musica su Dietro la Notizia