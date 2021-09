Venezia 78. – “The Lost Daughter”, esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal, nelle sale in primavera distribuito da BIM

“The Lost Daughter – La Figlia Oscura”. Scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal. Tratto dal romanzo “La figlia oscura” di Elena Ferrante

“The Lost Daughter”, sinossi

Durante una vacanza al mare da sola, Leda (Olivia Colman) rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, (e dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata), Leda è sopraffatta dai suoi stessi ricordi personali dei sentimenti di terrore, confusione e intensità provati nelle prime fasi della maternità.

Un gesto impulsivo sconvolge Leda e la proietta nello strano e sinistro mondo della sua stessa mente, dove è costretta ad affrontare le scelte non convenzionali che ha compiuto quando era una giovane madre e le loro conseguenze.

“The Lost Daughter”, film d’esordio

The Lost Daughter è il film di esordio nella regia cinematografica di Maggie Gyllenhaal ed è tratto dal romanzo LA FIGLIA OSCURA di Elena Ferrante. Il cast comprende anche Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Dagmara Dominczyk e Paul Mescal.

“The Lost Daughter”, nota di regia

Quando ho letto il romanzo LA FIGLIA OSCURA, ho provato una sensazione molto strana e dolorosa, ma anche innegabilmente autentica. Per la prima volta, qualcuno descriveva ad alta voce alcuni aspetti segreti dalla mia esperienza di madre, di amante e di donna in questo mondo. E ho pensato a quanto sarebbe eccitante e pericoloso creare un’esperienza analoga non nella quieta solitudine della lettura di un romanzo, ma in una stanza piena di essere viventi, pensanti e dotati di sentimenti.

Per altre notizie relative al tema Cinema Dietro la Notizia