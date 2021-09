Sara Jane Ceccarelli in tour per presentare “Milky Way”

Sara Jane Ceccarelli, presenta “Milky Way”

Prosegue il tour della cantante italo-canadese SARA JANE CECCARELLI per presentare “Milky Way”, il nuovo disco uscito a giugno per il Parco della Musica Records.

Dopo una tournée in sestetto, Sara Jane presenterà l’album al nord Italia in un tour rinominato “The inner space tour”, dove i brani saranno eseguiti in versione acustica, in duo insieme al chitarrista Lorenzo De Angelis. Un live più intimo ma non meno energico e sofisticato del più largo ensemble, con chitarra acustica e classica, loop ed effetti, arrangiamenti inediti e la voce di Sara Jane a creare il fil rouge delle sue composizioni.

Sara Jane Ceccarelli, il disco

Esprime l’indole dell’epoca in cui viviamo, che non allontana l‘idea di contaminazione ma anzi ne vuole esaltare la forza.

Dieci brani, nove in inglese e uno in italiano, in cui trovano posto la rielaborazione, con testo originale di SJC, di “Children’s Song No. 3” di Chick Corea, e la reinterpretazione con riscrittura, in inglese della canzone “Del tempo che passa la felicità” di Motta. In mezzo il viaggio di SJC spazia dall’Africa al funk, dal jazz al folk nordamericano, dal pop al reggae.

L’album è stato anticipato dal singolo e videoclip “Say Africa”:

Sarebbe superfluo collocare SJC e la sua carriera all’interno di un unico contenitore musicale: una delle voci dell’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani, corista nell’album di Francesco De Gregori “Amore e Furto” dedicato a Bob Dylan, Pamina nel “Flauto Magico” nell’allestimento dell’Orchestra di Piazza Vittorio, impegnata in spettacoli di teatro-canzone con l’attore e musicista David Riondino. La poliedricità è una delle sue più preziose caratteristiche.

Sara Jane Ceccarelli, la musica

Non si tratta né di una scelta consapevole né di un atto volutamente anticonformista: la scrittura multiforme dell’album Milky Way prende spunto da tutta la musica affrontata dalla cantante come interprete e autrice in questi anni.

SJC esce con un disco pensato per i live, un disco da suonare e da far ascoltare, insieme ai suoi storici musicisti, primo fra tutti il fratello chitarrista, e collega da sempre, Paolo Ceccarelli.

Gli arrangiamenti e la direzione musicale dell’album sono stati curati da Edoardo Petretti, pianista, polistrumentista, recentemente arrangiatore e direttore d’orchestra al Festival di Sanremo 2021 nell’ambito delle Nuove Proposte.

