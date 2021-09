Cathay Pacific, da 75 anni unisce luoghi, persone e culture

Quest’anno Cathay Pacific festeggia l’importante traguardo dei suoi primi 75 anni di attività dedicati a connettere le persone, accompagnandole verso nuovi luoghi ed esperienze.

Per festeggiare il passato, il presente e il futuro, la Compagnia di bandiera di Hong Kong lancia una serie esclusiva di oggettistica in edizione limitata ed esperienze culinarie di prima classe

Cathay Pacific, la compagnia aerea

In circa tre quarti di secolo Cathay Pacific si è trasformata da una piccola compagnia aerea regionale in un vettore internazionale che ha saputo farsi strada in tutto il mondo partendo dalla sua vivace città natale, Hong Kong. Un viaggio straordinario durante il quale non è mai venuta meno al suo obiettivo principale: avvicinare i suoi passeggeri alle persone, i luoghi e le esperienze che amano di più. Anche in questa occasione speciale i passeggeri sono al centro di una serie di iniziative che la Compagnia ha pensato per celebrare insieme a loro il suo 75° anniversario e rendere omaggio al passato e alle relazioni create nel tempo, con uno sguardo avanti verso il futuro.

Cathay Pacific, un pezzo di storia

Per commemorare i primi 75 anni insieme, Cathay Pacific ha creato una collezione speciale di oggetti in edizione limitata.

Gli appassionati potranno acquistare uno dei 1.000 cofanetti speciali da collezione che racconta, attraverso sette modellini di aereo – uno per ciascuna epoca – la storia della Compagnia: da “Betsy”, il primo Douglas DC-3 che ha dato inizio a tutto, al più recente modello entrato in flotta, il modernissimo Airbus A321neo.

La Compagnia ha anche collaborato con il brand lifestyle di Hong Kong G.O.D. per creare una selezione di accessori e articoli per la casa riciclando le uniformi del suo equipaggio, trasformate in eleganti copricuscini patchwork, borse a tracolla, marsupi e orsacchiotti di peluches.

Cathay Pacific, un assaggio di festa

Cathay Pacific sta lanciando la sua prima collezione di cocktail, creata in collaborazione con il pluripremiato marchio di drink in bottiglia LAIBA e disponibile esclusivamente a Hong Kong. Le quattro creazioni – Hong Kong Lemon Tease, Shanghai Spicy Martini, London Ginger Snap e Osaka Kanpai Sour, sono state ispirate da alcune delle rotte di punta della Compagnia.

https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/our-brand/75th-anniversary.html

