Rassegna estiva “Amici della Musica”

Ripresa attività concertistica “Amici della Musica” – Mole Vanvitelliana

Corte della Mole Vanvitelliana ore 21,30

Lunedì 28 giugno:

“Rapsodia in blu e altri colori – Linguaggi musicali a confronto”

Concerto animato

Concerto per famiglie

La Corte. Conversazioni in musica

Martedì 6 luglio: Voci d’amore

Spettacolo per voce recitante e pianoforte

Claudio Rastelli, ideazione e composizione;

Diana Höbel, drammaturgia e interpretazione;

Federico Nicoletta, pianoforte

Martedì 13 luglio: Domenico Scarlatti e il Flamenco

Amaya Fernández Pozuelo, clavicembalo

Martedì 20 luglio: Introspezioni

Ida Pelliccioli, pianoforte

Martedì 27 luglio: Suono giovane 2

Luca Giovannini, violoncello;

Leonora Armellini, pianoforte

in collaborazione con Marche Concerti

nell’ambito del festival Musica con Vista del Comitato AMUR

con Le Dimore del Quartetto e Associazione Dimore Storiche Italiane

La Rassegna La corte 2021 si realizza con il patrocinio del

Comune di Ancona e grazie a La Mole – Cultura Presente

Ripartiamo con entusiasmo e vi invitiamo a farlo con noi!

Con 5 straordinari concerti, diversissimi tra loro per concezione, varietà della proposta e tipologia di artisti, con una preponderante presenza artistica femminile, ritornano i concerti della tradizionale rassegna estiva degli Amici della Musica Guido Michelli, che segna al contempo la ripresa delle attività. Per il secondo anno i concerti estivi vengono ospitati alla Corte della Mole Vanvitelliana sostituendo quelli che tradizionalmente erano ospitati nella terrazza del Museo Archeologico. La rassegna s’intitola così “La Corte. Conversazioni in musica”, e s’inserisce tra gli eventi estivi del Comune di Ancona, si realizza con il patrocinio del Comune di Ancona e grazie a La Mole – Cultura Presente.

Il primo concerto, esterno alla rassegna, è dedicato alle famiglie, e si terrà alla fine di giugno, lunedì 28, e poi partiranno i tradizionali concerti estivi, che si terranno tutti i martedì di luglio, il 6, 13, 20 e 27, alle ore 21.30. Il concerto per famiglie si intitola: “Rapsodia in blu e altri colori. Linguaggi musicali a confronto”, musiche da Gershwin a Piazzolla, un Concerto animato, realizzato in collaborazione con Zona Musica e Assoflute: la famosa Rhapsody in blue di George Gerswhin è qui nella versione per pianoforte e quintetto di fiati e percussioni, nel singolare arrangiamento di Salvatore Schembari che mette a confronto diversi linguaggi musicali, con Millennium Ensemble e Francesco Taucci, pianoforte. In questo brano infatti si ha la contaminazione tra la musica jazz e la musica classica, con l’inserimento in un linguaggio classico di sonorità ed elementi tipici del jazz come i ritmi e le inflessioni melodiche e armoniche. Tanti colori nella musica e tanti colori sul palco interpretati da ballerini.

Biglietti

La vendita dei biglietti per tutti i concerti, sarà presso la biglietteria Teatro delle Muse a partire dal 17 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00.

Si consiglia la prenotazione: 071 52525 – biglietteria@teatrodellemuse.org

Biglietti Rassegna estiva “La Corte. Conversazioni in musica”:

INTERI: € 12; RIDOTTI, riservati ai Soci Amici della Musica “G. Michelli”: € 10;

RIDOTTI EXTRA, giovani fino a 26 anni, invalidi e disabili: € 5

Biglietto Concerto animato:

Bambini e ragazzi fino a 12 anni: € 5; Adulti e ragazzi dai 12 anni in poi: € 7

Biglietto famiglia, 2 adulti + 2 bambini: € 20